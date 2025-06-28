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Канада запровадила квоти та 50% мито на імпорт сталі з країн без угод про вільну торгівлю

Київ • УНН

 • 838 перегляди

Уряд Канади запровадив тарифні квоти на імпорт сталеливарної продукції з країн, що не мають угод про вільну торгівлю, з 27 червня 2025 року. Перевищення визначених лімітів оподатковуватиметься додатковим 50% митом.

Канада запровадила квоти та 50% мито на імпорт сталі з країн без угод про вільну торгівлю

Уряд Канади оголосив про запровадження тарифних квот на імпорт продукції сталеливарної промисловості з країн, з якими не укладено угод про вільну торгівлю. Нові правила набули чинності 27 червня 2025 року. Про це йдеться на сайті уряду Канад, пише УНН.

Деталі

Метою заходів є стабілізація внутрішнього ринку та запобігання перенаправленню дешевої сталі з третіх країн до Канади. При цьому влада обіцяє мінімізувати негативний вплив на канадських імпортерів та виробників, які використовують сталь у подальшому виробництві.

Квоти діятимуть за п’ятьма категоріями сталевої продукції: плоский прокат, довгомірна продукція, труби та трубна продукція, напівфабрикати і нержавіюча сталь. Якщо імпорт перевищить визначений ліміт із країн, що не мають угоди про вільну торгівлю, до продукції застосують 50% додаткове мито.

Міністерство глобальних справ Канади видаватиме дозволи на безмитний імпорт у межах квот. У разі ввезення без відповідної ліцензії, Канадське агентство прикордонної служби стягуватиме 50% мито.

Обсяги квот розраховані на рівні імпорту за 2024 рік і будуть розподілятися поквартально. Ліміти також встановлені для кожної країни, аби уникнути домінування одного експортера.

Через 30 днів уряд проведе перегляд нових заходів, а надалі робитиме це регулярно. Контроль здійснюватиме спільна робоча група уряду та сталеливарної галузі.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що може ввести посилені мита на європейський експорт до або після 9 липня, раніше встановленої цільової дати. Він зазначив, що дата не є фіксованою і може бути змінена залежно від досягнення угоди.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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