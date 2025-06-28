Канада ввела квоты и 50% пошлину на импорт стали из стран без соглашений о свободной торговле

Правительство Канады объявило о введении тарифных квот на импорт сталелитейной продукции из стран, с которыми не заключены соглашения о свободной торговле. Новые правила вступили в силу 27 июня 2025 года. Об этом сообщается на сайте правительства Канады, пишет УНН.

Детали

Целью мер является стабилизация внутреннего рынка и предотвращение перенаправления дешёвой стали из третьих стран в Канаду. При этом власти обещают минимизировать негативное влияние на канадских импортеров и производителей, использующих сталь в дальнейшем производстве.

Квоты будут действовать по пяти категориям стальной продукции: плоский прокат, длинномерная продукция, трубы и трубная продукция, полуфабрикаты и нержавеющая сталь. Если импорт превысит определённый лимит из стран, не имеющих соглашения о свободной торговле, к продукции будет применена 50% дополнительная пошлина.

Министерство глобальных дел Канады будет выдавать разрешения на беспошлинный импорт в рамках квот. В случае ввоза без соответствующей лицензии, Канадское агентство пограничной службы будет взимать 50% пошлину.

Объёмы квот рассчитаны на уровне импорта за 2024 год и будут распределяться поквартально. Лимиты также установлены для каждой страны, чтобы избежать доминирования одного экспортёра.

Через 30 дней правительство проведёт пересмотр новых мер, а в дальнейшем будет делать это регулярно. Контроль будет осуществлять совместная рабочая группа правительства и сталелитейной отрасли.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести усиленные пошлины на европейский экспорт до или после 9 июля, ранее установленной целевой даты. Он отметил, что дата не является фиксированной и может быть изменена в зависимости от достижения соглашения.