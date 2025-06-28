Канада ввела квоты и 50% пошлину на импорт стали из стран без соглашений о свободной торговле
Киев • УНН
Правительство Канады ввело тарифные квоты на импорт сталелитейной продукции из стран, не имеющих соглашений о свободной торговле, с 27 июня 2025 года. Превышение определенных лимитов будет облагаться дополнительной 50% пошлиной.
Правительство Канады объявило о введении тарифных квот на импорт сталелитейной продукции из стран, с которыми не заключены соглашения о свободной торговле. Новые правила вступили в силу 27 июня 2025 года. Об этом сообщается на сайте правительства Канады, пишет УНН.
Детали
Целью мер является стабилизация внутреннего рынка и предотвращение перенаправления дешёвой стали из третьих стран в Канаду. При этом власти обещают минимизировать негативное влияние на канадских импортеров и производителей, использующих сталь в дальнейшем производстве.
Квоты будут действовать по пяти категориям стальной продукции: плоский прокат, длинномерная продукция, трубы и трубная продукция, полуфабрикаты и нержавеющая сталь. Если импорт превысит определённый лимит из стран, не имеющих соглашения о свободной торговле, к продукции будет применена 50% дополнительная пошлина.
Министерство глобальных дел Канады будет выдавать разрешения на беспошлинный импорт в рамках квот. В случае ввоза без соответствующей лицензии, Канадское агентство пограничной службы будет взимать 50% пошлину.
Объёмы квот рассчитаны на уровне импорта за 2024 год и будут распределяться поквартально. Лимиты также установлены для каждой страны, чтобы избежать доминирования одного экспортёра.
Через 30 дней правительство проведёт пересмотр новых мер, а в дальнейшем будет делать это регулярно. Контроль будет осуществлять совместная рабочая группа правительства и сталелитейной отрасли.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести усиленные пошлины на европейский экспорт до или после 9 июля, ранее установленной целевой даты. Он отметил, что дата не является фиксированной и может быть изменена в зависимости от достижения соглашения.