ЄС планує "покарати" Угорщину, надавши їй слабкий портфель у наступній Єврокомісії - Politico
Київ • УНН
Угорщина, ймовірно, втратить впливовий портфель у ЄС щодо розширення ЄС через свою проросійську позицію та протидію допомозі Україні та санкціям.
Попри прагнення Угорщини зберегти вплив на розширення Євросоюзу, національні уряди планують змінити угорського представника на посаді комісару з питань розширення ЄС після виборів. Про це пише Politicо з посиланням на джерела в дипломатичних колах, передає УНН.
Деталі
Європейська комісія заявила, що уряди та наступний обраний президент Єврокомісії повинні обирати наступних комісарів.
Джерела Politico повідомляють, що після таких змін угорські представники не отримають високих посад в Єврокомісії, що знизить загальний вплив президента Угорщини Віктора Орбана.
Наразі представник Угорщини Олівер Варгеї обіймає посаду єврокомісара з питань розширення, яку він зайняв у 2019 році. Варгеї звинувачують у підриві політики щодо кандидатів на вступ до ЄС, а також створенні плутанини з Грузією.
Видання пише, що Угорщина бажала б зберегти вплив на питання розширення ЄС, але у ЄС не хочуть, аби цю посаду продовжував обіймати Варгеї чи будь-який інший угорець на тлі затягування початку переговорів про вступ України до ЄС та прихильності влади Угорщини до росії. Зазначається, що європейські лідери все більше роздратовані через його зволікання з санкціями та протидію у постачанні допомоги Україні.
За словами співрозмовника Politico, зараз "навряд чи взагалі стоїть питання", щоб дозволити Угорщині контролювати будь-яку важливу сферу в ЄС.
Після катастрофи з Варгеї та того, як Орбан протистоїть Урсулі фон дер Ляєн, немає шансів, що вона передасть щось важливе комусь, наближеному до нього
Нагадамо
Угорщина підписала угоду з Білоруссю про співпрацю в будівництві нової атомної електростанції в Угорщині, над проектом вартістю 13,57 мільярда доларів працює російська компанія "росатом".
Міністр оборони Латвії впевнений, що ЄС досягне консенсусу щодо допомоги Україні попри опозицію Угорщини28.05.24, 15:16 • 64176 переглядiв