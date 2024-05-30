ЕС планирует "наказать" Венгрию, предоставив ей слабый портфель в следующей Еврокомиссии - Politico

Несмотря на стремление Венгрии сохранить влияние на расширение Евросоюза, национальные правительства планируют сменить венгерского представителя на посту комиссара по вопросам расширения ЕС после выборов. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах, передает УНН.

Детали

Европейская комиссия заявила, что правительства и следующий избранный президент Еврокомиссии должны избирать следующих комиссаров.

Источники Politico сообщают, что после таких изменений венгерские представители не получат высоких должностей в Еврокомиссии, что снизит общее влияние президента Венгрии Виктора Орбана.

Сейчас представитель Венгрии Оливер Варгеи занимает должность еврокомиссара по вопросам расширения, которую он занял в 2019 году. Варгеи обвиняют в подрыве политики в отношении кандидатов на вступление в ЕС, а также создании путаницы с Грузией.

Издание пишет, что Венгрия желала бы сохранить влияние на вопрос расширения ЕС, но в ЕС не хотят, чтобы эту должность продолжал занимать Варгеи или любой другой венгр на фоне затягивания начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и приверженности властей Венгрии к россии. Отмечается, что европейские лидеры все больше раздражены из-за его промедления с санкциями и противодействия в поставках помощи Украине.

По словам собеседника Politico, сейчас "вряд ли вообще стоит вопрос", чтобы позволить Венгрии контролировать любую важную сферу в ЕС.

После катастрофы из Варгеи того, как Орбан противостоит Урсуле фон дер Ляйен, нет шансов, что она передаст что-то важное кому-то, приближенному к нему - сказал собеседник Politico.

Напомним

Венгрия подписала соглашение с Беларусью о сотрудничестве в строительстве новой атомной электростанции в Венгрии, над проектом стоимостью 13,57 миллиарда долларов работает российская компания "росатом".

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