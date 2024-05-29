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Угорщина підписала договір з білоруссю про будівництво нової АЕС на її території

Київ • УНН

 • 19203 перегляди

Угорщина підписала угоду з Білоруссю про співпрацю в будівництві нової атомної електростанції в Угорщині, над проектом вартістю 13,57 мільярда доларів працює російська компанія "Росатом".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оголосив в мінську, що його уряд уклав угоду з білоруссю щодо співпраці у будівництві другої атомної електростанції в Угорщині. Пише УНН з посиланням на Reuters.

Велике значення має підписана сьогодні угода про співпрацю в атомній енергетиці, яка дозволяє нам використовувати досвід, отриманий білоруссю тут при будівництві реакторів за аналогічною технологією

- сказав Сійярто.

З 2014 року російська компанія "Росатом" працює над будівництвом угорського реактора ПАКС-2, який включає два реактори з потужністю 1,2 гігавата кожен у центральній частині Угорщини.

Проект вартістю 12,5 мільярда євро (13,57 мільярда доларів) стикається з тривалими затримками, незважаючи на те, що ядерна енергетика залишається поза межами санкцій Європейського Союзу проти росії. Угорщина, яка значною мірою залежить від енергії з росії, виступала проти включення ядерної енергетики до списку санкцій.

Нагадаємо

Угорщина блокує оборонні ініціативи ЄС, пов'язані з Україною, через проблеми, не пов'язані з обороною, такі як проблеми з угорськими фірмами в Україні та ставлення до угорської меншини в Україні, незважаючи на важливість збалансованого підходу між захистом національних інтересів та наслідками блокування рішень.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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