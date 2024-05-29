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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Венгрия подписала договор с Беларусью о строительстве новой АЭС на ее территории

Венгрия подписала договор с Беларусью о строительстве новой АЭС на ее территории

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 13:25  •  5658 просмотра

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Венгрия подписала соглашение с Беларусью о сотрудничестве в строительстве новой атомной электростанции в Венгрии, над проектом стоимостью 13,57 миллиарда долларов работает российская компания "Росатом".

Міністерство закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оголосив в мінську, що його ряд уклав догоду з білоруссю щодо співпраці у будівництві іншої атомної електростанції в Угорщині. Пише УНН з посиланням на Reuters.

Большое значение имеет подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике, которое позволяет нам использовать опыт, полученный Беларусью здесь при строительстве реакторов по аналогичной технологии

- сказал Сийярто.

С 2014 года российская компания "Росатом" работает над строительством венгерского реактора ПАКС-2, который включает два трактора с мощностью 1,2 гигаватта каждый в центральной части Венгрии.

Проект стоимостью 12,5 миллиарда евро (13,57 миллиарда долларов) сталкивается с длительными задержками, несмотря на то, что ядерная энергетика остается вне санкций Европейского Союза против России. Венгрия, которая в значительной степени зависит от энергии из России, выступала против включения ядерной энергетики в санкционный список.

Напомним

Венгрия блокирует оборонные инициативы ЕС, связанные с Украиной, из-за проблем, не связанных с обороной, таких как проблемы с венгерскими фирмами в Украине и отношение к венгерскому меньшинству в Украине, несмотря на важность сбалансированного подхода между защитой национальных интересов и последствиями блокировки решений.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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