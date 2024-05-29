Міністерство закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оголосив в мінську, що його ряд уклав догоду з білоруссю щодо співпраці у будівництві іншої атомної електростанції в Угорщині. Пише УНН з посиланням на Reuters.

Большое значение имеет подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике, которое позволяет нам использовать опыт, полученный Беларусью здесь при строительстве реакторов по аналогичной технологии - сказал Сийярто.

С 2014 года российская компания "Росатом" работает над строительством венгерского реактора ПАКС-2, который включает два трактора с мощностью 1,2 гигаватта каждый в центральной части Венгрии.

Проект стоимостью 12,5 миллиарда евро (13,57 миллиарда долларов) сталкивается с длительными задержками, несмотря на то, что ядерная энергетика остается вне санкций Европейского Союза против России. Венгрия, которая в значительной степени зависит от энергии из России, выступала против включения ядерной энергетики в санкционный список.

Напомним

Венгрия блокирует оборонные инициативы ЕС, связанные с Украиной, из-за проблем, не связанных с обороной, таких как проблемы с венгерскими фирмами в Украине и отношение к венгерскому меньшинству в Украине, несмотря на важность сбалансированного подхода между защитой национальных интересов и последствиями блокировки решений.