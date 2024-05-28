Боррель про блокування Угорщиною оборонних питань в ЄС: у них є занепокоєння не пов'язані з оборонним питанням
Київ • УНН
Угорщина блокує оборонні ініціативи ЄС, пов'язані з Україною, через проблеми, не пов'язані з обороною, такі як проблеми з угорськими фірмами в Україні та ставлення до угорської меншини в Україні, незважаючи на важливість збалансованого підходу між захистом національних інтересів та наслідками блокування рішень.
Проблеми, через які Угорщина блокує оборонні ініціативи ЄС стосовно України, насправді не пов’язані з обороною. Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель натякає Угорщині на невідповідність між її діями та їх наслідками, підкреслюючи важливість зваженого підходу, пише УНН.
У них є занепокоєння, які не пов'язані саме з оборонним питанням: як вирішуються проблеми угорських фірм в Україні, а також, як Україна дає раду з угорською машиною в себе
"Це питання захисту своїх національних інтересів. Всі захищають свої національні інтерест. Вони мають на це право, але має бути певна пропорційність між способом у який ви захищаєте свої національні інтереси, і наслідками рішення, яке ви блокуєте" - додав він.
Нагадаємо
Угорщина знову блокує військову допомогу ЄС Україні, у той час як інші міністри вимагають від Будапешта зняти вето з питань, пов'язаних з Україною.