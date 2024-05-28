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Боррель про блокування Угорщиною оборонних питань в ЄС: у них є занепокоєння не пов'язані з оборонним питанням

Боррель про блокування Угорщиною оборонних питань в ЄС: у них є занепокоєння не пов'язані з оборонним питанням

Київ • УНН

 • 20947 перегляди

Угорщина блокує оборонні ініціативи ЄС, пов'язані з Україною, через проблеми, не пов'язані з обороною, такі як проблеми з угорськими фірмами в Україні та ставлення до угорської меншини в Україні, незважаючи на важливість збалансованого підходу між захистом національних інтересів та наслідками блокування рішень.

Проблеми, через які Угорщина блокує оборонні ініціативи ЄС стосовно України, насправді не пов’язані з обороною. Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель натякає Угорщині на невідповідність між її діями та їх наслідками, підкреслюючи важливість зваженого підходу, пише УНН.

У них є занепокоєння, які не пов'язані саме з оборонним питанням: як вирішуються проблеми угорських фірм в Україні, а також, як Україна дає раду з угорською машиною в себе

- каже Боррель За його словами, вони роблять усе можливе, щоб вирішити ці проблеми, але вони не мають нічого спільного саме з обороною. 

 "Це питання захисту своїх національних інтересів. Всі захищають свої національні інтерест. Вони мають на це право, але має бути певна пропорційність між способом у який ви захищаєте свої національні інтереси, і наслідками рішення, яке ви блокуєте" - додав він.

Нагадаємо

Угорщина знову блокує військову допомогу ЄС Україні, у той час як інші міністри вимагають від Будапешта зняти вето з питань, пов'язаних з Україною.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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