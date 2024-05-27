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У ЄС сьогодні обговорення щодо України, Угорщина знову блокує військову допомогу - ЗМІ

У ЄС сьогодні обговорення щодо України, Угорщина знову блокує військову допомогу - ЗМІ

Київ • УНН

 • 89312 перегляди

Угорщина блокує військову допомогу ЄС Україні, у той час як інші міністри вимагають від Будапешта зняти вето з питань, пов'язаних з Україною.

Міністри закордонних справ країн ЄС сьогодні на засіданні обговорюють питання України, Угорщина знову блокує військову допомогу ЄС Україні, повідомив у понеділок редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк, пише УНН.

Сьогодні в Брюсселі міністри закордонних справ країн ЄС обговорюють Україну. Угорщина знову блокує військову допомогу Україні (8-й транш EPF), тепер кажучи, що угорська економіка дискримінована... Декілька інших міністрів у відповідь вимагали від Будапешта зняти численні вето з питань, пов’язаних з Україною та ЄС

- написав Йозвяк у X.

ЄС офіційно підтвердив схвалення використання прибутків від заморожених російських активів для України: що передбачається21.05.24, 15:53 • 16548 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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