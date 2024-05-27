У ЄС сьогодні обговорення щодо України, Угорщина знову блокує військову допомогу - ЗМІ
Київ • УНН
Угорщина блокує військову допомогу ЄС Україні, у той час як інші міністри вимагають від Будапешта зняти вето з питань, пов'язаних з Україною.
Міністри закордонних справ країн ЄС сьогодні на засіданні обговорюють питання України, Угорщина знову блокує військову допомогу ЄС Україні, повідомив у понеділок редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк, пише УНН.
Сьогодні в Брюсселі міністри закордонних справ країн ЄС обговорюють Україну. Угорщина знову блокує військову допомогу Україні (8-й транш EPF), тепер кажучи, що угорська економіка дискримінована... Декілька інших міністрів у відповідь вимагали від Будапешта зняти численні вето з питань, пов’язаних з Україною та ЄС
ЄС офіційно підтвердив схвалення використання прибутків від заморожених російських активів для України: що передбачається21.05.24, 15:53 • 16548 переглядiв