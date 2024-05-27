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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ЕС сегодня обсуждение по Украине, Венгрия снова блокирует военную помощь - СМИ

В ЕС сегодня обсуждение по Украине, Венгрия снова блокирует военную помощь - СМИ

Киев  •  УНН

27 мая 2024, 08:51  •  17676 просмотра

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Венгрия блокирует военную помощь ЕС Украине, в то время как другие министры требуют от Будапешта снять вето по вопросам, связанным с Украиной.

Министры иностранных дел стран ЕС сегодня на заседании обсуждают вопрос Украины, Венгрия снова блокирует военную помощь ЕС Украине, сообщил в понедельник редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк, пишет УНН.

Сегодня в Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС обсуждают Украину. Венгрия снова блокирует военную помощь Украине (8-й транш EPF), теперь говоря, что венгерская экономика дискриминирована... Несколько других министров в ответ потребовали от Будапешта снять многочисленные вето по вопросам, связанным с Украиной и ЕС

- написал Йозвяк в X.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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