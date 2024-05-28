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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боррель о блокировании Венгрией оборонных вопросов в ЕС: у них есть беспокойство, которое не связано с оборонным вопросом

Боррель о блокировании Венгрией оборонных вопросов в ЕС: у них есть беспокойство, которое не связано с оборонным вопросом

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 09:09  •  2920 просмотра

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Венгрия блокирует оборонные инициативы ЕС, связанные с Украиной, из-за проблем, не связанных с обороной, таких как проблемы с венгерскими фирмами в Украине и отношение к венгерскому меньшинству в Украине, несмотря на важность сбалансированного подхода между защитой национальных интересов и последствиями блокирования решений.

Проблемы, из-за которых Венгрия блокирует оборонные инициативы ЕС в отношении Украины, на самом деле не связаны с обороной. Верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель намекает Венгрии на несоответствие между ее действиями и их последствиями, подчеркивая важность взвешенного подхода, пишет УНН.

У них есть беспокойства, которые не связаны именно с оборонным вопросом: как решаются проблемы венгерских фирм в Украине, а также, как Украина справляется с венгерской машиной у себя

- говорит Боррель По его словам, они делают все возможное, чтобы решить эти проблемы, но они не имеют ничего общего именно с обороной. 

 "Это вопрос защиты своих национальных интересов. Все защищают свои национальные интересы. Они имеют на это право, но должна быть определенная пропорциональность между способом в который вы защищаете свои национальные интересы, и последствиями решения, которое вы блокируете", - добавил он.

Напомним,

Венгрия снова блокирует военную помощь ЕС Украине, в то время как другие министры требуют от Будапешта снять вето по вопросам, связанным с Украиной.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политикаНовости Мира
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
khosep-borrelЖозеп Боррель
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
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