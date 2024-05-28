Боррель о блокировании Венгрией оборонных вопросов в ЕС: у них есть беспокойство, которое не связано с оборонным вопросом

Проблемы, из-за которых Венгрия блокирует оборонные инициативы ЕС в отношении Украины, на самом деле не связаны с обороной. Верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель намекает Венгрии на несоответствие между ее действиями и их последствиями, подчеркивая важность взвешенного подхода, пишет УНН.

У них есть беспокойства, которые не связаны именно с оборонным вопросом: как решаются проблемы венгерских фирм в Украине, а также, как Украина справляется с венгерской машиной у себя - говорит Боррель По его словам, они делают все возможное, чтобы решить эти проблемы, но они не имеют ничего общего именно с обороной.

"Это вопрос защиты своих национальных интересов. Все защищают свои национальные интересы. Они имеют на это право, но должна быть определенная пропорциональность между способом в который вы защищаете свои национальные интересы, и последствиями решения, которое вы блокируете", - добавил он.

Напомним,

Венгрия снова блокирует военную помощь ЕС Украине, в то время как другие министры требуют от Будапешта снять вето по вопросам, связанным с Украиной.