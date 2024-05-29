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У ЄС сьогодні обговорюють переговорну рамку про вступ України на тлі блокування Угорщини - ЗМІ

У ЄС сьогодні обговорюють переговорну рамку про вступ України на тлі блокування Угорщини - ЗМІ

Київ • УНН

 • 43132 перегляди

Постійні представники країн-членів ЄС сьогодні обговорюють переговорні рамки про вступ України та Молдови з метою розпочати переговори про вступ наприкінці червня, але Угорщина блокує питання щодо України.

Постійні представники країн-членів ЄС сьогодні обговорюють переговорні рамки про вступ України та Молдови з метою розпочати переговори про вступ наприкінці червня, але Угорщина блокує питання щодо України, повідомив у середу редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк, пише УНН.

Сьогодні посли ЄС обговорюють рамки переговорів про вступ України та Молдови. Угорщина блокує Україну, але не Молдову через 11 двосторонніх питань щодо національних меншин в Україні. Ідея, як і раніше, полягає в тому, щоб офіційно розпочати переговори про вступ наприкінці червня, але необхідна одностайність

- написав Йозвяк у X.

Стефанішина очікує ухвалення переговорної рамки щодо вступу України до ЄС у червні16.04.24, 16:09 • 16095 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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