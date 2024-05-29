У ЄС сьогодні обговорюють переговорну рамку про вступ України на тлі блокування Угорщини - ЗМІ
Київ • УНН
Постійні представники країн-членів ЄС сьогодні обговорюють переговорні рамки про вступ України та Молдови з метою розпочати переговори про вступ наприкінці червня, але Угорщина блокує питання щодо України.
Постійні представники країн-членів ЄС сьогодні обговорюють переговорні рамки про вступ України та Молдови з метою розпочати переговори про вступ наприкінці червня, але Угорщина блокує питання щодо України, повідомив у середу редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк, пише УНН.
Сьогодні посли ЄС обговорюють рамки переговорів про вступ України та Молдови. Угорщина блокує Україну, але не Молдову через 11 двосторонніх питань щодо національних меншин в Україні. Ідея, як і раніше, полягає в тому, щоб офіційно розпочати переговори про вступ наприкінці червня, але необхідна одностайність
Стефанішина очікує ухвалення переговорної рамки щодо вступу України до ЄС у червні16.04.24, 16:09 • 16095 переглядiв