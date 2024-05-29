В ЕС сегодня обсуждают переговорную рамку о вступлении Украины на фоне блокирования Венгрии - СМИ
Киев • УНН
Постоянные представители стран-членов ЕС сегодня обсуждают переговорные рамки о вступлении Украины и Молдовы с целью начать переговоры о вступлении в конце июня, но Венгрия блокирует вопрос относительно Украины.
Постоянные представители стран-членов ЕС сегодня обсуждают переговорные рамки о вступлении Украины и Молдовы с целью начать переговоры о вступлении в конце июня, но Венгрия блокирует вопрос по Украине, сообщил в среду редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, пишет УНН.
Сегодня послы ЕС обсуждают рамки переговоров о вступлении Украины и Молдовы. Венгрия блокирует Украину, но не Молдову из-за 11 двусторонних вопросов относительно национальных меньшинств в Украине. Идея по-прежнему заключается в том, чтобы официально начать переговоры о вступлении в конце июня, но необходимо единодушие
Стефанишина ожидает принятия переговорной рамки по вступлению Украины в ЕС в июне16 апреля 2024, 13:09 • 15605 просмотров
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