ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

В ЕС сегодня обсуждают переговорную рамку о вступлении Украины на фоне блокирования Венгрии - СМИ

В ЕС сегодня обсуждают переговорную рамку о вступлении Украины на фоне блокирования Венгрии - СМИ

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 09:15  •  7376 просмотра

Read in English

Постоянные представители стран-членов ЕС сегодня обсуждают переговорные рамки о вступлении Украины и Молдовы с целью начать переговоры о вступлении в конце июня, но Венгрия блокирует вопрос относительно Украины.

Постоянные представители стран-членов ЕС сегодня обсуждают переговорные рамки о вступлении Украины и Молдовы с целью начать переговоры о вступлении в конце июня, но Венгрия блокирует вопрос по Украине, сообщил в среду редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, пишет УНН.

Сегодня послы ЕС обсуждают рамки переговоров о вступлении Украины и Молдовы. Венгрия блокирует Украину, но не Молдову из-за 11 двусторонних вопросов относительно национальных меньшинств в Украине. Идея по-прежнему заключается в том, чтобы официально начать переговоры о вступлении в конце июня, но необходимо единодушие

- написал Йозвяк в X.

Стефанишина ожидает принятия переговорной рамки по вступлению Украины в ЕС в июне16 апреля 2024, 13:09 • 15605 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  27109 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  42234 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  100105 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  100064 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  124415 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  119874 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  118243 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
28 мая 2024, 08:48  •  111144 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Эксклюзив
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
28 мая 2024, 08:12  •  79303 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
28 мая 2024, 07:41  •  77134 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Новости по теме
В ЕС сегодня обсуждают переговорную рамку о вступлении Украины на фоне блокирования Венгрии - СМИ

В ЕС сегодня обсуждают переговорную рамку о вступлении Украины на фоне блокирования Венгрии - СМИ

  •  7376 просмотра
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
Эксклюзив

  •  26946 просмотра
Алжир предложит ООН принять меры ,чтобы "положить конец убийствам в Рафахе"

Алжир предложит ООН принять меры ,чтобы "положить конец убийствам в Рафахе"

  •  6354 просмотра
Количество казней в мире выросло почти на треть-Amnesty International

Количество казней в мире выросло почти на треть-Amnesty International

  •  6030 просмотра
На Киевщине произошел пожар в многоэтажке: что известно

На Киевщине произошел пожар в многоэтажке: что известно

  •  6359 просмотра
Белый дом подтвердил, что США будут на саммите по миру в Украине, но об участии Байдена не уточнили

Белый дом подтвердил, что США будут на саммите по миру в Украине, но об участии Байдена не уточнили

  •  7450 просмотра
Партизани біля Севастополя виявили протичовновий корабель та катери рф - "АТЕШ"

Партизани біля Севастополя виявили протичовновий корабель та катери рф - "АТЕШ"

  •  11059 просмотра
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
Эксклюзив

  •  42117 просмотра
Враг ударил авиабомбами и «Громом-1» по 5 населенным пунктам Донетчины: под завалами ищут людей

Враг ударил авиабомбами и «Громом-1» по 5 населенным пунктам Донетчины: под завалами ищут людей

  •  13201 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: дело в отношении сотрудника УГО передали в суд

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: дело в отношении сотрудника УГО передали в суд

  •  10644 просмотра

Популярные

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

  •  85676 просмотра
Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

  •  115128 просмотра
В Донецкой области враг перемещает военную технику и личный состав - "АТЕШ"

В Донецкой области враг перемещает военную технику и личный состав - "АТЕШ"

  •  108963 просмотра
День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая

День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая

  •  113713 просмотра
Омбудсмены Румынии и Украины обсудили права нацменьшинств, равные права граждан и языковую политику

Омбудсмены Румынии и Украины обсудили права нацменьшинств, равные права граждан и языковую политику

  •  106507 просмотра

Публикации

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

  •  85676 просмотра
Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

  •  115128 просмотра
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

28 мая 2024, 07:13  •  163787 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

28 мая 2024, 06:44  •  163347 просмотра
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

27 мая 2024, 15:24  •  195099 просмотра

В ЕС сегодня обсуждают переговорную рамку о вступлении Украины на фоне блокирования Венгрии - СМИ

Постоянные представители стран-членов ЕС сегодня обсуждают переговорные рамки о вступлении Украины и Молдовы с целью начать переговоры о вступлении в конце июня, но Венгрия блокирует вопрос относительно Украины.

политика •   •  7376 просмотра
В ЕС сегодня обсуждают переговорную рамку о вступлении Украины на фоне блокирования Венгрии - СМИ

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Украинцы категорически выступают против предложенной народным депутатом Даниилом Гетманцевым идеи распределять бронь от мобилизации с помощью лотереи, считая ее несправедливой и непрозрачной.

Война •   •  26946 просмотра
Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Алжир предложит ООН принять меры ,чтобы "положить конец убийствам в Рафахе"

Алжир предложил проект резолюции ООН, требующей немедленного прекращения огня в Газе, освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСОМ.

Новости Мира •   •  6354 просмотра
Алжир предложит ООН принять меры ,чтобы "положить конец убийствам в Рафахе"

Количество казней в мире выросло почти на треть-Amnesty International

Согласно отчету Amnesty International, в 2023 году в мире было казнено не менее 1153 человек, что на 31% больше, чем в предыдущем году, при этом в Иране и Саудовской Аравии наблюдался резкий рост.

Новости Мира •   •  6030 просмотра
Количество казней в мире выросло почти на треть-Amnesty International

На Киевщине произошел пожар в многоэтажке: что известно

В Броварах Киевской области на балконе 26-этажного здания вспыхнул пожар. Было эвакуировано 30 жителей, но пострадавших нет.

Криминал и ЧП •   •  6359 просмотра
На Киевщине произошел пожар в многоэтажке: что известно

Белый дом подтвердил, что США будут на саммите по миру в Украине, но об участии Байдена не уточнили

Соединенные Штаты подтвердили свое участие в предстоящем мирном саммите в Украине, который пройдет в Швейцарии в следующем месяце, но не уточнили, кто именно будет представлять страну на этом мероприятии.

политика •   •  7450 просмотра
Белый дом подтвердил, что США будут на саммите по миру в Украине, но об участии Байдена не уточнили

Партизани біля Севастополя виявили протичовновий корабель та катери рф - "АТЕШ"

Украинские партизаны в оккупированном Севастополе обнаружили противолодочный корабль ВМС Роосии "Александровец" и различные катера, охраняющие побережье города.

Война •   •  11059 просмотра
Партизани біля Севастополя виявили протичовновий корабель та катери рф - "АТЕШ"

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Детективы Бюро экономической безопасности проводят обыски в компании "Аттолло Гранум", подконтрольной одесским бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко, подозреваемых в "сером" экспорте зерна с терминала "Олимпекс".

Экономика •   •  42117 просмотра
Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Враг ударил авиабомбами и «Громом-1» по 5 населенным пунктам Донетчины: под завалами ищут людей

28 мая российские войска обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего погибли по меньшей мере 3 мирных жителей, еще несколько получили ранения, в том числе 4-летний мальчик, а также был нанесен значительный ущерб жилым домам, инфраструктуре и гражданским объектам.

Война •   •  13201 просмотра
Враг ударил авиабомбами и «Громом-1» по 5 населенным пунктам Донетчины: под завалами ищут людей

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: дело в отношении сотрудника УГО передали в суд

В суд передан обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны, которого подозревают в убийстве подростка на фуникулере в Киеве.

Киев •   •  10644 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: дело в отношении сотрудника УГО передали в суд