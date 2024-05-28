Министр обороны Латвии уверен, что ЕС достигнет консенсуса по помощи Украине, несмотря на оппозицию Венгрии

Латвия ожидает, что в конце концов удастся достичь консенсуса по вопросу помощи Украине через Европейский фонд мира, несмотря на нынешнюю оппозицию Венгрии. Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс перед началом заседания министров обороны стран ЕС, пишет УНН.

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Глава оборонного ведомства Латвии ответил на вопрос, как в ЕС собираются убедить Венгрию согласиться относительно использования российских активов для Украины, 90% которых ЕС стремится использовать через Европейский фонд мира на военную помощь.

Мы имеем дискуссии с Венгрией,... кажется, что это нелегкий разговор, но рано или поздно, как мы видим также, например, по санкциям, мы все единодушны в нашем решении. Поэтому я абсолютно уверен, что рано или поздно мы также получим решение и консенсус по этому поводу - сказал Андрис Спрудс.

По его словам, в ЕС «сильно подталкивают и мотивируют Венгрию». При этом он указал, что решение должно быть принято «как можно быстрее».

Министры обороны ЕС обсудят военную помощь Украине на фоне оппозиции Венгрии