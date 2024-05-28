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Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известноЭксклюзив
Министр обороны Латвии уверен, что ЕС достигнет консенсуса по помощи Украине, несмотря на оппозицию Венгрии
Латвия ожидает, что в конце концов будет достигнут консенсус по использованию российских активов для военной помощи Украине через Европейский фонд мира, несмотря на нынешнюю оппозицию Венгрии.
В Черкасской области уже почти 6 часов продолжается воздушная тревога: что известно
В Черкасской области почти 6 часов продолжается воздушная тревога из-за нескольких беспилотных летательных аппаратов, замеченных Воздушными силами Украины в центральной части области.
Второй украинец в истории: Михайлюк вышел в финал НБА в составе Бостон Селтикс
Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк впервые в своей карьере вышел в финал НБА, став вторым украинцем в истории, который совершил этот подвиг, играя за «Бостон Селтикс».
Чиновника Одесского ТЦК, которого подозревают в миллионной схеме заработка на уклонистах, взяли под стражу
Должностному лицу Приморского РВК и СП в Одессе, который незаконно заработал около миллиона долларов, помог 138 мужчинам избежать мобилизации из-за несанкционированных изменений в системе «Оберег», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 гривен.
В харьковском «Эпицентре» разобрали примерно половину завалов, пока известно о 17 погибших - Синегубов
Около 50% завалов в Эпицентре в Харькове было расчищено, на данный момент сообщается о 17 погибших, и ожидается, что разбор завалов займет еще несколько дней из-за большого количества обломков.
Объявили победителей конкурса бизнес-идей "Роби своє"
По результатам конкурса бизнес-идей "Роби своє" было определено 80 проектов-победителей из 616 заявок из 15 регионов Украины, среди которых были ветераны, ВПЛ и предприниматели-переселенцы.
Единственное укрепление во времена Порошенко - стена бурьяна, - в ВСУ просят исключить нардепов "Евросолидарности" из комиссии по фортификациям
Защитники просят исключить нардепов "Евросолидарности" из комиссии по фортификациям.
После двух лет судебной волокиты: Вишневецкий дворец на Тернопольщине вернули в собственность государства
Суд постановил вернуть Национальному заповеднику «Замки Тернопольщины» здание Вишневецкого дворцово-паркового комплекса, являющегося объектом национального наследия, после того, как компания по производству кожгалантереи незаконно зарегистрировала право собственности на часть помещений.
Для нужд обороны страны: суд обязал вернуть в госсобственность земельный участок на Харьковщине
Суд обязал вернуть государству земельный участок площадью более 103 га и стоимостью более 645 млн грн вблизи границы с Россией в Харьковской области для нужд обороны и пограничной службы.
Министр обороны Эстонии: ЕС должен повысить предел для подготовки украинских военных до 100 тысяч
Министр обороны Эстонии призывает увеличить подготовку украинских военных до 100 000 и отправить больше боеприпасов в Украину на фоне эскалации давления со стороны россии.