Міністр оборони Латвії впевнений, що ЄС досягне консенсусу щодо допомоги Україні попри опозицію Угорщини
Київ • УНН
Латвія очікує, що врешті-решт буде досягнуто консенсусу щодо використання російських активів для військової допомоги Україні через Європейський фонд миру, незважаючи на нинішню опозицію Угорщини.
Латвія очікує, що врешті вдасться досягти консенсусу щодо питання допомоги Україні через Європейський фонд миру, попри нинішню опозицію Угорщини. Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс перед початком засідання міністрів оборони країн ЄС, пише УНН.
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Очільник оборонного відомства Латвії відповів на запитання, як у ЄС збираються переконати Угорщину погодитися щодо використання російських активів для України, 90% яких ЄС прагне використати через Європейський фонд миру на військову допомогу.
Ми маємо дискусії з Угорщиною,... здається, що це нелегка розмова, але рано чи пізно, як ми бачимо також, наприклад, щодо санкцій, ми всі одностайні в нашому рішенні. Тому я абсолютно впевнений, що рано чи пізно ми також отримаємо рішення і консенсус з цього приводу
З його слів, у ЄС "сильно підштовхують і мотивують Угорщину". При цьому він вказав, що рішення має бути ухвалене "якнайшвидше".
Міністри оборони ЄС обговорять військову допомогу Україні на тлі опозиції Угорщини28.05.24, 09:58 • 26974 перегляди