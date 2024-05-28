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Міністри оборони ЄС обговорять військову допомогу Україні на тлі опозиції Угорщини

Міністри оборони ЄС обговорять військову допомогу Україні на тлі опозиції Угорщини

Київ • УНН

 • 26974 перегляди

Міністри оборони ЄС обговорять військову допомогу Україні та зміцнення європейської оборонної промисловості, але Угорщина затримує виплати з Європейського фонду миру.

Міністри оборони Європейського Союзу зустрінуться у вівторок у Брюсселі, щоб обговорити військову допомогу Україні, а також зусилля щодо зміцнення оборонної промисловості Європи, пише УНН з посиланням на dpa.

Деталі

ЄС пообіцяв надати Україні військову допомогу обсягом 5 мільярдів євро через позабюджетний фонд під назвою Європейський фонд миру. Але виплати затримує Угорщина. Кожна держава-член має право вето.

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"Цю затримку можна виміряти людськими життями", - заявив у понеділок після зустрічі голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Ми домовилися, що внесок Угорщини до Європейського фонду миру не використовуватиметься для надання військової підтримки Україні", - вказав Боррель.

Міністри, як повідомляється, обговорять бойову ситуацію в Україні. В обговореннях, як очікується, також візьмуть участь міністр оборони України Рустем Умєров та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Також на порядку денному стоїть план на 1,5 мільярда євро, викладений Європейською комісією у березні, щодо зміцнення військової промисловості ЄС, щоб вона могла бути краще підготовлена до самооборони та озброєння України.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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