Міністри оборони ЄС обговорять військову допомогу Україні на тлі опозиції Угорщини
Київ • УНН
Міністри оборони ЄС обговорять військову допомогу Україні та зміцнення європейської оборонної промисловості, але Угорщина затримує виплати з Європейського фонду миру.
Міністри оборони Європейського Союзу зустрінуться у вівторок у Брюсселі, щоб обговорити військову допомогу Україні, а також зусилля щодо зміцнення оборонної промисловості Європи, пише УНН з посиланням на dpa.
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ЄС пообіцяв надати Україні військову допомогу обсягом 5 мільярдів євро через позабюджетний фонд під назвою Європейський фонд миру. Але виплати затримує Угорщина. Кожна держава-член має право вето.
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"Цю затримку можна виміряти людськими життями", - заявив у понеділок після зустрічі голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
"Ми домовилися, що внесок Угорщини до Європейського фонду миру не використовуватиметься для надання військової підтримки Україні", - вказав Боррель.
Міністри, як повідомляється, обговорять бойову ситуацію в Україні. В обговореннях, як очікується, також візьмуть участь міністр оборони України Рустем Умєров та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Також на порядку денному стоїть план на 1,5 мільярда євро, викладений Європейською комісією у березні, щодо зміцнення військової промисловості ЄС, щоб вона могла бути краще підготовлена до самооборони та озброєння України.
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