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Блокування Угорщиною рішень ЄС щодо України дратує - глава МЗС Польщі

Блокування Угорщиною рішень ЄС щодо України дратує - глава МЗС Польщі

Київ • УНН

 • 64959 перегляди

Польща критикує Угорщину насамперед за те, що вона не погодилася збільшити Європейський фонд миру, з якого країни ЄС отримують відшкодування витрат на озброєння України.

Блокування Угорщиною рішень ЄС щодо України викликає роздратування. Про це заявив у Брюсселі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає УНН із посиланням на Польське радіо.

Деталі

Сікорський, звітуючи про зустріч 27 травня очільників дипломатій країн ЄС, зазначив, що це була одна з найгостріших тем зустрічі. Він додав, що майже половина всіх рішень призупиняється через вето Будапешта.

Польща критикує Угорщину насамперед за те, що вона не погодилася збільшити Європейський фонд миру, з якого країни ЄС отримують відшкодування витрат на озброєння України.

"Ми маємо право на відшкодування 450 мільйонів євро, коли ці гроші надходять у фонд модернізації Війська Польського, Військо Польське зможе купувати для нього нову техніку. Звертаємося до Угорщини з проханням знайти інший шлях вирішення своїх двосторонніх проблем із Україною", – сказав очільник польського МЗС.

Польща закликає ЄС розпочати переговори про членство України до початку головування Угорщини27.05.24, 17:45 • 19940 переглядiв

Видання наголошує, що через спротив Угорщини майже рік ситуація стоїть у глухому куті. Спочатку уряд у Будапешті заблокував збільшення фонду ЄС через те, що Україна визначила угорський OTP-банк спонсором війни та включила його до так званого списку ганьби, до якого входять компанії, які досі ведуть бізнес з росією.

Через кілька місяців Київ виключив угорський банк із цього списку, але Будапешт не змінив своєї позиції і продовжує блокувати збільшення фонду восьмим траншем до 4 млрд 100 млн євро.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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