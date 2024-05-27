Блокирование Венгрией решений ЕС по Украине раздражает - глава МИД Польши

Блокирование Венгрией решений ЕС по Украине вызывает раздражение. Об этом заявил в Брюсселе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Детали

Сикорский, отчитываясь о встрече 27 мая руководителей дипломатии стран ЕС, отметил, что это была одна из самых острых тем встречи. Он добавил, что почти половина всех решений приостанавливается из-за вето Будапешта.

Польша критикует Венгрию прежде всего за то, что она не согласилась увеличить Европейский фонд мира, из которого страны ЕС получают возмещение расходов на вооружение Украины.

"Мы имеем право на возмещение 450 миллионов евро, когда эти деньги поступают в фонд модернизации Войска Польского, Войско Польское сможет покупать для него новую технику. Обращаемся к Венгрии с просьбой найти другой путь решения своих двусторонних проблем с Украиной", - сказал глава польского МИД.

Польша призывает ЕС начать переговоры о членстве Украины до начала председательства Венгрии

Издание отмечает, что из-за сопротивления Венгрии почти год ситуация стоит в тупике. Сначала правительство в Будапеште заблокировало увеличение фонда ЕС из-за того, что Украина определила венгерский OTP-банк спонсором войны и включила его в так называемый список позора, в который входят компании, которые до сих пор ведут бизнес с россией.

Через несколько месяцев Киев исключил венгерский банк из этого списка, но Будапешт не изменил своей позиции и продолжает блокировать увеличение фонда восьмым траншем до 4 млрд 100 млн евро.