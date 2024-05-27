Польша призывает ЕС начать переговоры о членстве Украины до начала председательства Венгрии

Начало переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе должно начаться в этой половине года. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Одновременно Сикорский отметил, что во второй половине года председательство в ЕС перейдет Венгрии, которая блокирует многие решения по Украине.

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"Было бы хорошо начать это во время председательства Бельгии, потому что мы не можем рассчитывать на чрезмерную доброжелательность Венгрии", - отметил министр иностранных дел.

Сикорского также спросили, могут ли переговоры начаться 25 июня.

"Это было бы хорошо, но я не давал бы головы на отсечение", - сказал министр.

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Напомним

Президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ перед Глобальным саммитом мира в Швейцарии заявил, что Украина инструментально и операционно сделала все, чтобы в июне в ЕС открыли переговоры.