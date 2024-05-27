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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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24 мая 2024, 06:14  •  266732 просмотра

Польша призывает ЕС начать переговоры о членстве Украины до начала председательства Венгрии

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе должны начаться в первой половине года до того, как во второй половине председательство в ЕС перейдет к Венгрии, которая может заблокировать решение по Украине.

политика •   •  2015 просмотра
Польша призывает ЕС начать переговоры о членстве Украины до начала председательства Венгрии

Французские законодатели начали двухнедельные дебаты по законопроекту об эвтаназии

Французские законодатели начинают двухнедельные дебаты по законопроекту об эвтаназии, который будет регулировать медицинские и этические стандарты для неизлечимо больных пациентов.

Новости Мира •   •  2347 просмотра
Французские законодатели начали двухнедельные дебаты по законопроекту об эвтаназии

Предприниматель не смог приватизировать гостиничный комплекс "Феофания" стоимостью почти полмиллиона гривен

Голосеевский районный суд г. Киева отказал в удовлетворении иска физического лица, которое пыталось незаконно завладеть гостиничным комплексом «Феофания» стоимостью 454 млн грн, предотвратив его незаконный вывод из государственной собственности.

Криминал и ЧП •   •  4378 просмотра
Предприниматель не смог приватизировать гостиничный комплекс "Феофания" стоимостью почти полмиллиона гривен

Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины в ее защите от российской агрессии, подчеркнув необходимость продолжения военной помощи и уважения к международному праву для достижения длительного мира.

Война •   •  5592 просмотра
Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины

Шольц заявил, что рф ежемесячно теряет до 24 тысяч солдат в войне против Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что россия теряет до 24 000 солдат ежемесячно в войне против Украины из-за "империалистической мании величия" путина.

Война •   •  5088 просмотра
Шольц заявил, что рф ежемесячно теряет до 24 тысяч солдат в войне против Украины

Польша введет ограничения на передвижение российских дипломатов по стране - глава МИД Сикорский

Польша введет ограничения на передвижение российских дипломатов, ограничив их Мазовецким воеводством, где расположена Варшава, а консулов - соответствующими провинциями, ссылаясь на доказательства причастности российского государства к диверсионной деятельности в Польше.

Новости Мира •   •  4130 просмотра
Польша введет ограничения на передвижение российских дипломатов по стране - глава МИД Сикорский

В государственном реестре зарегистрировано 1,2 млн ветеранов, после победы их количество вырастет - Кушнир

В Украине в государственном реестре на сегодня зарегистрировано 1,2 млн ветеранов, а после завершения войны их количество возрастет до 5-6 млн человек.

Общество •   •  5423 просмотра
В государственном реестре зарегистрировано 1,2 млн ветеранов, после победы их количество вырастет - Кушнир

Вражеский удар по Харькову: есть погибшая

Женщина умерла после тяжелых ранений, полученных во время российской атаки на Харьков.

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Вражеский удар по Харькову: есть погибшая

Гонтарева остро раскритиковала деятельность руководства НБУ во время российского вторжения. У Пышного ответили

В НБУ назвали эмоциональными упреки Валерии Гонтаревой относительно деятельности руководства Нацбанка во время российского вторжения.

Экономика •   •  7222 просмотра
Гонтарева остро раскритиковала деятельность руководства НБУ во время российского вторжения. У Пышного ответили

Атака на Харьков: враг ударил КАБом по гражданскому предприятию, предварительно, 11 пострадавших

Российская атака на Харьков попала КАБом в гражданское предприятие, ранив 11 человек, одна женщина в тяжелом состоянии.

Война •   •  6659 просмотра
Атака на Харьков: враг ударил КАБом по гражданскому предприятию, предварительно, 11 пострадавших