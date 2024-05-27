Польща закликає ЄС розпочати переговори про членство України до початку головування Угорщини
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що переговори про членство України в Європейському Союзі мають розпочатися в першій половині року до того, як у другій половині головування в ЄС перейде до Угорщини, яка може заблокувати рішення щодо України.
Початок переговорів про членство України в Європейському Союзі має початися у цій половині року. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Брюсселі, передає УНН із посиланням на Польське радіо.
Одночасно Сікорський зазначив, що у другій половині року головування в ЄС перейме Угорщина, яка блокує багато рішень щодо України.
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"Було б добре почати це під час головування Бельгії, тому що ми не можемо розраховувати на надмірну доброзичливість Угорщини", - відзначив міністр закордонних справ.
Сікорського також запитали, чи переговори можуть початися 25 червня.
"Це було б добре, але я не давав би голови на відсіч", - сказав міністр.
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