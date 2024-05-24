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Україна здійснила всі законодавчі кроки для початку переговорів про вступ до ЄС - ОП

Україна здійснила всі законодавчі кроки для початку переговорів про вступ до ЄС - ОП

Київ • УНН

 • 24199 перегляди

Україна зробила всі чотири законодавчі кроки, визначені Європейською Комісією для фактичного початку переговорів про вступ до ЄС, про що заявив заступник голови Офісу Президента України Ігор Жовква.

Україна здійснила всі чотири законодавчі кроки, які визначила Європейська комісія для фактичного початку переговорів. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ Литви Сімонасом Сатунасом, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Жовква подякував за потужну підтримку України в боротьбі з російською агресією, а також усебічну допомогу з боку Литви.

Він також відзначив незмінну плідну співпрацю з Литвою щодо реалізації пріоритетів України на шляху до ЄС і НАТО.

Переговорна рамка та безпекова угода з ЄС: у Раді розповіли про очікування України від літнього саміту Євросоюзу 21.05.24, 16:27 • 12840 переглядiв

За даними ОП, під час зустрічі окремо приділили увагу початку переговорів між Україною та ЄС про вступ. Ігор Жовква зазначив, що наша країна здійснила всі 4 законодавчі кроки, які визначила Європейська комісія для фактичного початку переговорів. Він наголосив, що Україна і змістовно, і структурно готова до переговорного процесу.

Очікуємо на ухвалення переговорних рамок після європейських виборів у червні, а також на скликання першої міжурядової конференції ще за бельгійського головування 

– зауважив заступник керівника Офісу Президента.

Додамо

Крім того, співрозмовники також обмінялися думками щодо підготовки до інавгураційного Саміту миру 15–16 червня у Швейцарії.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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