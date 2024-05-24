Украина осуществила все законодательные шаги для начала переговоров о вступлении в ЕС - ОП

Украина осуществила все четыре законодательных шага, которые определила Европейская комиссия для фактического начала переговоров. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква во время встречи с заместителем министра иностранных дел Литвы Симонасом Сатунасом, передает УНН со ссылкой на ОП.

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Жовква поблагодарил за мощную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, а также всестороннюю помощь со стороны Литвы.

Он также отметил неизменное плодотворное сотрудничество с Литвой по реализации приоритетов Украины на пути в ЕС и НАТО.

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По данным ОП, во время встречи отдельно уделили внимание началу переговоров между Украиной и ЕС о вступлении. Игорь Жовква отметил, что наша страна осуществила все 4 законодательных шага, которые определила Европейская комиссия для фактического начала переговоров. Он отметил, что Украина и содержательно, и структурно готова к переговорному процессу.

Ожидаем принятия переговорных рамок после европейских выборов в июне, а также созыва первой межправительственной конференции еще при бельгийском председательстве - отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

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Кроме того, собеседники также обменялись мнениями по подготовке к инаугурационному Саммиту мира 15-16 июня в Швейцарии.