Министры обороны ЕС обсудят военную помощь Украине на фоне оппозиции Венгрии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  60439 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
  •  106597 просмотра

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
  •  137092 просмотра

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
  •  106771 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Эксклюзив
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
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Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

Эксклюзив
Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
  •  74622 просмотра

Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

Эксклюзив
Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
  •  81307 просмотра

Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины

Эксклюзив
"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

Эксклюзив
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Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

Эксклюзив
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
27 мая 2024, 06:59  •  140931 просмотра

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

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Публикации

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27 мая 2024, 07:14  •  143302 просмотра
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27 мая 2024, 06:59  •  140931 просмотра

Министры обороны ЕС обсудят военную помощь Украине на фоне оппозиции Венгрии

Министры обороны ЕС обсудят военную помощь Украине и укрепление европейской оборонной промышленности, но Венгрия задерживает выплаты из Европейского фонда мира.

политика •   •  8683 просмотра
Министры обороны ЕС обсудят военную помощь Украине на фоне оппозиции Венгрии

Поисковые работы на месте удара по гипермаркету в Харькове продолжаются круглосуточно - Терехов

Поисковые работы на месте российской атаки на гипермаркет в Харькове продолжаются круглосуточно, но осложняются значительными разрушениями, пеплом и постоянными воздушными тревогами.

Война •   •  9197 просмотра
Поисковые работы на месте удара по гипермаркету в Харькове продолжаются круглосуточно - Терехов

Невское на Луганщине обстреляли фугасными бомбами и РСЗО - ОВА

Невское в Луганской области было обстреляно девятью фугасными бомбами и реактивными системами залпового огня.

Общество •   •  9416 просмотра
Невское на Луганщине обстреляли фугасными бомбами и РСЗО - ОВА

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Зерновой терминал "Олимпикс" является крупнейшими воротами для "серого" экспорта зерна из Украины. Экспортеры используют схемы с привлечением фиктивных компаний и расчетов наличными, чтобы избежать налогов и валютного контроля.

Экономика •   •  54231 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Роскошная яхта затонула у берегов Флориды, двух человек спасли

Роскошная спортивная яхта Atlantis затонула у берегов Флориды после столкновения с объектом, двух человек спасла береговая охрана США.

Новости Мира •   •  9362 просмотра
Роскошная яхта затонула у берегов Флориды, двух человек спасли

Российские беспилотники зафиксированы над тремя областями Украины

В разных регионах Украины зафиксировано несколько вражеских БПЛА.

Война •   •  10433 просмотра
Российские беспилотники зафиксированы над тремя областями Украины

ISW: россия договаривается об обмене оружием с Суданом

россия может подписать соглашение с Суданом об обмене оружия для российского логистического центра в Порт-Судане на Красном море.

Новости Мира •   •  8660 просмотра
ISW: россия договаривается об обмене оружием с Суданом

Потери врага на юге за прошедшие сутки были вдвое больше, чем обычно - Плетенчук

На юге Украины противник активизировал штурмовые действия, проведя 20 обстрелов в районе Крынок Херсонской области и на Ореховском направлении, что привело к потерям у врага вдвое больше, чем обычно.

Война •   •  11317 просмотра
Потери врага на юге за прошедшие сутки были вдвое больше, чем обычно - Плетенчук

Курс валют на 28 мая: гривна девальвировала на 19 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 40,3012 UAH/USD, девальвировав гривну на 19 копеек.

Экономика •   •  10025 просмотра
Курс валют на 28 мая: гривна девальвировала на 19 копеек

россияне убили одного жителя Донецкой области и ранили еще троих

27 мая российские войска убили одного гражданского и ранили еще троих в Донецкой области.

Война •   •  10642 просмотра
россияне убили одного жителя Донецкой области и ранили еще троих