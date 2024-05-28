Министры обороны ЕС обсудят военную помощь Украине на фоне оппозиции Венгрии

Министры обороны Европейского Союза встретятся во вторник в Брюсселе, чтобы обсудить военную помощь Украине, а также усилия по укреплению оборонной промышленности Европы, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

ЕС пообещал предоставить Украине военную помощь в размере 5 миллиардов евро через внебюджетный фонд под названием Европейский фонд мира. Но выплаты задерживает Венгрия. Каждое государство-член имеет право вето.

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"Эту задержку можно измерить человеческими жизнями", - заявил в понедельник после встречи глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы договорились, что вклад Венгрии в Европейский фонд мира не будет использоваться для оказания военной поддержки Украине", - указал Боррель.

Министры, как сообщается, обсудят боевую ситуацию в Украине. В обсуждениях, как ожидается, также примут участие министр обороны Украины Рустем Умеров и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Также на повестке дня стоит план на 1,5 миллиарда евро, изложенный Европейской комиссией в марте, по укреплению военной промышленности ЕС, чтобы она могла быть лучше подготовлена к самообороне и вооружению Украины.

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