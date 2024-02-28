ЄС остаточно схвалив програму підтримки України на 50 мільярдів євро
Київ • УНН
Рада ЄС затвердила чотирирічний план допомоги у розмірі 50 мільярдів євро під назвою "Ukraine Facility" для підтримки економічного відновлення України.
Сьогодні, 28 лютого, Рада Європейського Союзу заснування механізму Ukraine Facility – чотирирічного плану допомоги на 50 мільярдів євро. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС, пише УНН.
Деталі
Рада ЄС схвалила середньостроковий перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає також заснування механізму Ukraine Facility.
Рішення Ради Євросоюзу є останнім кроком для затвердження змін до середньострокового бюджету ЄС. Вони набудуть чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС, що має статись протягом наступних кількох днів.
Зазначається, що для "Українського фонду" виділять 50 мільярдів євро: з них 17 млрд це гранти, а решта 33 кредити.
Щоб зменшити вплив на національні бюджети, частина цього фінансування на загальну суму 10,6 млрд євро буде покрита шляхом перерозподілу бюджету
Доповнення
У Міністерстві фінансів України пояснили, що Ukraine Facility – це інструмент з підтримки економічного розвитку та відновлення України, в межах якого Київ отримуватиме фінансову допомогу "на основі спільно узгоджених планів і пріоритетів" українського уряду та Єврокомісії.
Також в рамках Інструменту діє механізм перехідного фінансування (Bridge financing), що після підписання відповідних міжнародних договорів відкриє шлях до отримання необхідного фінансування у коротший термін до початку дії Facility. Підписання Кредитної Угоди та Меморандуму очікується на початку березня.
Нагадаємо
Перед цим, 27 лютого, Європарламент на пленарному засіданні також схвалив виділення пакета макрофінансової підтримки України обсягом 50 мільярдів євро.