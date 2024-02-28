ЕС окончательно одобрил программу поддержки Украины на 50 миллиардов евро
Совет ЕС утвердил четырехлетний план помощи в размере 50 миллиардов евро под названием "Ukraine Facility" для поддержки экономического восстановления Украины.
Авиаудар по железнодорожному вокзалу на Харьковщине: погиб дедушка и его 6-летняя внучка, прокуратура показала последствия
Россияне совершили воздушный налет на село Большой Бурлюк Харьковской области, в результате чего погибли 48-летний мужчина и его шестилетняя внучка.
Зеленский обсудил с президентом Молдовы противодействие российскому влиянию в непризнанном Приднестровье
Лидеры Украины и Молдовы обсудили попытки россии дестабилизировать ситуацию в Приднестровье и эффективные инструменты противодействия российскому влиянию.
В Хмельницкой области вспышка кишечной инфекции: заболели 12 человек, которые ели "Цезарь"
12 человек, которые ели салат "Цезарь" в местном заведении общественного питания в Хмельницкой области, заболели кишечной инфекцией.
В МВД рассказали о мошенниках, которые звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда
Мошенники звонят пенсионерам-переселенцам, представляясь представителями Пенсионного фонда, и просят предоставить банковские реквизиты якобы для подтверждения личности и продолжения выплат, но Пенсионный фонд предупреждает, что это мошенничество и они не запрашивают такую информацию.
Кулеба обсудил военную поддержку Украины с главой МИД Франции
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим французским коллегой усиление поддержки Сил обороны Украины и поблагодарил Францию за ее лидерство в формировании коалиции по предоставлению дальнобойного вооружения.
Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии: о чем говорили
Президент Зеленский и премьер-министр Хорватии Пленкович обсудили потенциальные соглашения между украинскими и хорватскими частными компаниями в сфере разминирования, спасательного оборудования и производства беспилотников.
Пентагон рассматривает возможность военной помощи Украине из своего арсенала, но это может навредить армии США - CNN
Пентагон рассматривает возможность использования оставшихся 4 миллиардов долларов, выделенных на военную помощь, для поддержки сил обороны Украины, поскольку Сенат задерживает одобрение дальнейшей финансовой помощи.
Россияне обстреляли Херсон, есть раненый
Российская армия вечером обстреляла жилые кварталы Херсона, в результате чего 32-летний мужчина получил осколочное ранение плеча.
Во французском Ла-Манше перевернулась лодка с мигрантами, количество жертв неизвестно - Reuters
Небольшая лодка с мигрантами перевернулась в Ла-Манше 28 февраля. Власти расследуют инцидент, но пока не сообщают о количестве жертв.