ЕС окончательно одобрил программу поддержки Украины на 50 миллиардов евро

Сегодня, 28 февраля, Совет Европейского Союза учреждение механизма Ukraine Facility - четырехлетнего плана помощи на 50 миллиардов евро. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС, пишет УНН.

Детали

Совет ЕС одобрил среднесрочный пересмотр бюджета до 2027 года, который предусматривает также учреждение механизма Ukraine Facility.

Решение Совета Евросоюза является последним шагом для утверждения изменений в среднесрочный бюджет ЕС. Они вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, что должно произойти в течение следующих нескольких дней.

Отмечается, что для "Украинского фонда" выделят 50 миллиардов евро: из них 17 млрд это гранты, а остальные 33 кредиты.

Чтобы уменьшить влияние на национальные бюджеты, часть этого финансирования на общую сумму 10,6 млрд евро будет покрыта путем перераспределения бюджета - говорится в решении Совета ЕС.

Дополнение

В Министерстве финансов Украины объяснили, что Ukraine Facility - это инструмент по поддержке экономического развития и восстановления Украины, в рамках которого Киев будет получать финансовую помощь "на основе совместно согласованных планов и приоритетов" украинского правительства и Еврокомиссии.

Также в рамках Инструмента действует механизм переходного финансирования (Bridge financing), что после подписания соответствующих международных договоров откроет путь к получению необходимого финансирования в более короткий срок до начала действия Facility. Подписание Кредитного Соглашения и Меморандума ожидается в начале марта.

Напомним,

Перед этим, 27 февраля, Европарламент на пленарном заседании также одобрил выделение пакета макрофинансовой поддержки Украины объемом 50 миллиардов евро.