Є людина – є проблема: Буданов про те, чому не жалкує через обмін Медведчука
Київ • УНН
Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що не шкодує про обмін Віктора Медведчука на українських захисників у 2022 році. Він наголосив, що на Медведчука обміняли героїв сучасності, а сам Медведчук для України не є цінним.
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що не жалкує, що підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука обміняли у 2022 році на українських захисників, зазначивши "є людина – є проблема". Про це Буданов заявив під час Київського міжнародного економічного форуму, передає УНН.
Я точно не жалкую, що Україна його віддала. Це факт. Крім того, на нього ми обміняли героїв нашої сучасності. Тому я точно про це ніколи жалкувати не буду. Та, і в принципі, я за минуле ніколи не жаліюсь. Це неправильно. Ми маємо дивитись у майбутнє і будувати майбутнє. Нащо нам той Медведчук? Ну, що ви тут з ним будете робити? Для чого ця людина? Є людина – є проблема
Нагадаємо
Віктора Медведчука передали рф в обмін на 200 українських героїв у вересні 2022 року.
Екснардепу Віктору Медведчуку та ще 12 особам повідомлено про підозру у роботі на військово-політичне керівництво рф, зокрема проведенні підривної діяльності в інформаційній сфері проти України.