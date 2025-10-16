Є людина – є проблема: Буданов про те, чому не жалкує через обмін Медведчука

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що не жалкує, що підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука обміняли у 2022 році на українських захисників, зазначивши "є людина – є проблема". Про це Буданов заявив під час Київського міжнародного економічного форуму, передає УНН.

Я точно не жалкую, що Україна його віддала. Це факт. Крім того, на нього ми обміняли героїв нашої сучасності. Тому я точно про це ніколи жалкувати не буду. Та, і в принципі, я за минуле ніколи не жаліюсь. Це неправильно. Ми маємо дивитись у майбутнє і будувати майбутнє. Нащо нам той Медведчук? Ну, що ви тут з ним будете робити? Для чого ця людина? Є людина – є проблема