Є людина – є проблема: Буданов про те, чому не жалкує через обмін Медведчука

$41.760.01
48.530.29
ukenru
12:39 • 10138 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
09:20 • 18140 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 31692 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 51154 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 17965 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41 • 36846 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 29088 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 25024 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 34843 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 54961 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.8м/с
55%
754мм
Популярнi новини
Атака рф зупинила роботу газовидобувних об'єктів на Полтавщині - ДТЕК16 жовтня, 06:15 • 40366 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 44643 перегляди
10 областей та Київ зіткнулися з аварійними відключеннями світла - Укренерго16 жовтня, 07:17 • 27193 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 25009 перегляди
Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової першим в історії України військовим омбудсманом08:51 • 11690 перегляди
Публікації
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається12:39 • 10140 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 51157 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 25172 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 44817 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 63784 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Іраклі Кобахідзе
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Вашингтон
Сумська область
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 30712 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 79623 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 57571 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 59812 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 64846 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Фільм
Ту-95
Ту-22М
Ту-160

Є людина – є проблема: Буданов про те, чому не жалкує через обмін Медведчука

Київ • УНН

 • 1366 перегляди

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що не шкодує про обмін Віктора Медведчука на українських захисників у 2022 році. Він наголосив, що на Медведчука обміняли героїв сучасності, а сам Медведчук для України не є цінним.

Є людина – є проблема: Буданов про те, чому не жалкує через обмін Медведчука

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що не жалкує, що підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука обміняли у 2022 році на українських захисників, зазначивши "є людина – є проблема". Про це Буданов заявив під час Київського міжнародного економічного форуму, передає УНН.

Я точно не жалкую, що Україна його віддала. Це факт. Крім того, на нього ми обміняли героїв нашої сучасності. Тому я точно про це ніколи жалкувати не буду. Та, і в принципі, я за минуле ніколи не жаліюсь. Це неправильно. Ми маємо дивитись у майбутнє і будувати майбутнє. Нащо нам той Медведчук? Ну, що ви тут з ним будете робити? Для чого ця людина? Є людина – є проблема 

- сказав Буданов.

Нагадаємо

Віктора Медведчука передали рф в обмін на 200 українських героїв у вересні 2022 року.

Екснардепу Віктору Медведчуку та ще 12 особам повідомлено про підозру у роботі на військово-політичне керівництво рф, зокрема проведенні підривної діяльності в інформаційній сфері проти України.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Кирило Буданов
Україна