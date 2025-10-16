Есть человек – есть проблема: Буданов о том, почему не жалеет об обмене Медведчука

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что не жалеет, что подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука обменяли в 2022 году на украинских защитников, отметив "есть человек – есть проблема". Об этом Буданов заявил во время Киевского международного экономического форума, передает УНН.

Я точно не жалею, что Украина его отдала. Это факт. Кроме того, на него мы обменяли героев нашей современности. Поэтому я точно об этом никогда жалеть не буду. Да, и в принципе, я о прошлом никогда не жалею. Это неправильно. Мы должны смотреть в будущее и строить будущее. Зачем нам тот Медведчук? Ну, что вы здесь с ним будете делать? Для чего этот человек? Есть человек – есть проблема