Есть человек – есть проблема: Буданов о том, почему не жалеет об обмене Медведчука

Киев

 824 просмотра

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что не жалеет об обмене Виктора Медведчука на украинских защитников в 2022 году. Он подчеркнул, что на Медведчука обменяли героев современности, а сам Медведчук для Украины не является ценным.

Есть человек – есть проблема: Буданов о том, почему не жалеет об обмене Медведчука

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что не жалеет, что подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука обменяли в 2022 году на украинских защитников, отметив "есть человек – есть проблема". Об этом Буданов заявил во время Киевского международного экономического форума, передает УНН.

Я точно не жалею, что Украина его отдала. Это факт. Кроме того, на него мы обменяли героев нашей современности. Поэтому я точно об этом никогда жалеть не буду. Да, и в принципе, я о прошлом никогда не жалею. Это неправильно. Мы должны смотреть в будущее и строить будущее. Зачем нам тот Медведчук? Ну, что вы здесь с ним будете делать? Для чего этот человек? Есть человек – есть проблема 

- сказал Буданов.

Напомним

Виктора Медведчука передали рф в обмен на 200 украинских героев в сентябре 2022 года.

Экс-нардепу Виктору Медведчуку и еще 12 лицам сообщено о подозрении в работе на военно-политическое руководство рф, в частности проведении подрывной деятельности в информационной сфере против Украины.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Главное управление разведки Украины
Кирилл Буданов
Украина