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Ярославський закликав захистити законність і врятувати "Мотор Січ" - офіційна заява

Ярославський закликав захистити законність і врятувати "Мотор Січ" - офіційна заява

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Україна має припинити перешкоджати законним акціонерам компанії "Мотор Січ" розпоряджатися своєю власністю. В іншому випадку китайські інвестори можуть звернутися в міжнародний арбітраж для захисту інвестицій, що стане виключно неприємним фактом для української інвестиційної привабливості, а також може стати причиною охолодження відносин нашої країни з її найбільшим торговим партнером. Про це йдеться в офіційній заяві відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, опублікованій на сайті DCH, з приводу дії української влади щодо зарубіжних інвесторів компанії "Мотор Січ", передає УНН.

"Група DCH готова використовувати свій досвід і знання, щоб "Мотор Cіч" розвивалася і працювала на благо України. Ми гарантуємо збереження і розвиток існуючої виробничої бази підприємства, технологій, робочих місць, прав інтелектуальної власності. І зробимо все, щоб забезпечити впевненість у майбутньому для колективу підприємства і захист інтересів народу України. Це дуже важливо, тому що на сьогодні у підприємства фактично немає власника, показники діяльності неухильно погіршуються, і необхідні невідкладні антикризові заходи, щоб не допустити його остаточного знищення", - заявив Ярославський.

Власник DCH нагадує, що процес тиску на китайських акціонерів "Мотор Січ", який зараз намагаються реанімувати силовики і представники АМКУ, триває вже кілька років. Його штучність, підтасовування фактів, політична підоснова очевидні всім.

"Якби, крім корупційних намірів чиновників були якісь об'єктивні обставини, не сумнівайтеся, минула влада довела б цей процес до кінця - тобто до міжнародного скандалу, - сказано в заяві українського бізнесмена про черговий прецедент державного рейдерства. - За три роки, що минули з моменту арешту акцій "Мотор Січ" вже давно можна було в усьому розібратися і розсудити по справедливості, або по беззаконню. Але на відверте свавілля ніхто не ризикнув - занадто грубо зневажається закон, коли законну покупку акцій приватного акціонерного товариства бізнесменами у бізнесмена намагаються назвати злочином. Негативна міжнародна оцінка дій щодо інвесторів не потрібна жодній країні і жодній прагматично мислячій влади".

Як зазначив президент і власник групи DCH, процеси, що спостерігаються навколо "Мотор Cіч", не можуть не викликати занепокоєння: напередодні, після того як китайські інвестори підприємства оприлюднили інформацію про спільну з DCH заявку в АМКУ в рамках обов'язкового розкриття інформації на Шанхайській біржі, прокуратура додатково наклала арешт на акції і докваліфіціровала формулювання обвинувачення до "державної зради". Паралельно здійснюється силовий тиск на співробітників АМКУ з метою перешкодити реалізації домовленостей групи DCH з китайськими партнерами, і в цілому перешкодити їм - законним акціонерам підприємства - розпоряджатися своєю власністю, своїми корпоративними правами.

"Зрозуміло, правоохоронні органи повинні стежити за дотриманням законності. Але виникає питання: хто конкретно в цій ситуації державний зрадник? Той, хто хоче відродити вмираюче підприємство, зберегти робочі місця для 25 тисяч громадян України і статус нашої країни як авіаційної держави? Або ті, хто не дають законослухняним інвесторам це зробити? Для будь-якої розсудливої ​​людини і патріота відповідь звучить однозначно", - підкреслює президент DCH в своїй заяві.

Ярославський додав, що всі спірні питання в даній ситуації можуть бути врегульовані в правовому полі з дотриманням норм українського та міжнародного права, але "окремі чиновники продовжують чинити тиск на бізнес, порушувати права іноземних інвесторів та зневажати законність як основоположний принцип демократії".

Як говориться в заяві, політично мотивовані неправомірні рішення правоохоронних та регуляторних органів України зараз дуже нагадують все, з чим Ярославський і його DCH зіткнулися в 2016 році - тоді група зайнялася запуском ХТЗ після його необґрунтованого зупинення минулою владою під тим же приводом "держзради". З тих пір всі звинувачення зняті, завод працює і випускає продукцію, на його основі створює високотехнологічний бізнес-парк.

Ярославський заявив, що готовий використовувати свій досвід і знання, щоб "Мотор Cіч" розвивалася і працювала на благо України. А будь-які спроби змусити інвесторів з будь-ким домовлятися він вважає неприйнятними і такими, що заслуговують на окремий розгляд в рамках антикорупційного законодавства: "Ми відкриті до чесного публічного діалогу в правовому полі, влада і бізнес мають один спільний інтерес - благополуччя України", - наголосив Ярославський.

У своїй заяві він звертає увагу, що партнери DCH - приватні китайські інвестори - вклали гроші в приватне українське підприємство, маючи намір його модернізувати і забезпечити важливі для України поставки продукції на внутрішній ринок КНР. Якщо український уряд буде продовжувати перешкоджати законній реалізації їх прав та інтересів, наслідки можуть бути виключно несприятливими для нашої країни: "Імовірно, включаючи подачу китайською стороною багатомільйонних позовів до міжнародних судів і суттєве охолодження двосторонніх відносин з Китаєм як головним торговим партнером України", - попереджає Ярославський про можливі наслідки розвитку подій навколо "Мотор Січ" в нинішньому руслі.

"Хочу подякувати Президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському за увагу до АТ "Мотор Січ", що є фундаментом українського авіабудування. І від імені DCH і наших китайських партнерів прошу пана Президента втрутитися в ситуацію. Сподіваюся, що завдяки політичній волі влади буде прийнято державницьке рішення, яке збереже "Мотор Cіч" для України і буде відповідати національним інтересам нашої держави", - підсумував президент DCH Ярославський.

Раніше повідомлялося, що DCH Ярославського підписала угоду з компанією з Китаю Skyrizon про спільний розвиток авіапідприємства Мотор Січ.

Напередодні китайська компанія Beijing Xinwei Technology Group в рамках розкриття суттєвої інформації про свою діяльність повідомила на Шанхайській фондовій біржі, що її "дочка" Beijing Skyrizon і українська група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського разом з її афілійованими компаніями подали 4 серпня нову заяву в Антимонопольний комітет України (АМКУ) про покупку акцій Мотор Січ.

У свою чергу Президент Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля проаналізувати ситуацію щодо продажу контрольного пакета акцій "Мотор Січ" серед інших подібних підприємств, і дати оцінку наслідкам цієї угоди для економічних інтересів України.

"Держава не може втручатися в продаж пакетів акцій одним інвесторам, іншим, покупку цих акцій ким завгодно. І тут насправді питання в площині третейських, судових спорів. Коли рішення повинні приймати не політики, а неупереджені інституції, які призначені для цього у всьому світі", - сказав глава уряду.

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