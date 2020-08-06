Долю підприємства "Мотор Січ" вирішуватимуть у суді - Шмигаль

“Україна — держава з ринковою економікою. Відповідно, держава не може втручатися у продаж пакетів акцій одним інвесторам, іншим, купівлю цих акцій будь-ким. І тут насправді питання в площині третейських, судових суперечок. Коли рішення мають ухвалювати не політики, а неупереджені інституції, які призначені для цього в усьому світі”, — зазначає голова уряду.

Шмигаль додав, що “питання „Мотор Січі“ — справді складне”. “Воно лежить у розрізі не просто політики, а геополітики. Тому воно буде розв’язано в судовому порядку, тому не можна сказати, що має бути так або інакше, тому що це буде тиск на суди”, — вважає прем’єр.

Шмигаль уточнив, що питання можна розв’язати через переговори між державою, нинішнім та потенційним інвесторами. Прем’єр-міністр додав, що уряд наразі не веде міжнародних переговорів щодо долі стратегічного підприємства. Також Денис Шмигаль висловив упевненість у тому, що за будь-якого розвитку подій треба враховувати інтереси трудового колективу, зберегти підприємство і не втратити його технологій, критично важливих для України.

Раніше 6 серпня президент України Володимир Зеленський звернувся до голови уряду Дениса Шмигаля з листом, у якому “закликав невідкладно вжити спільно з апаратом Ради національної безпеки і оборони, Службою безпеки України вичерпних заходів щодо захисту економічних інтересів держави”. Згодом у РНБО відповіли Зеленському.