Судьбу предприятия "Мотор Сич" решать в суде - Шмыгаль

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 71313 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 98224 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123393 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105430 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125280 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100722 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101624 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103774 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101867 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101487 просмотра

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Судьбу предприятия "Мотор Сич" решать в суде - Шмыгаль

Судьбу предприятия "Мотор Сич" решать в суде - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 18461 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Доля компании “Мотор Сич”, которая является ведущим производителем двигателей для авиации и их запчастей в Украине и в мире, стала вопросом геополитики. Скорее всего, она будет решаться в суде, заявил в интервью “Радио Свобода” премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

“Украина — государство с рыночной экономикой. Соответственно, государство не может вмешиваться в продажу пакетов акций одним инвесторам, другим, покупку этих акций кем угодно. И здесь на самом деле вопрос в плоскости третейских, судебных споров. Когда решение должны принимать не политики, а беспристрастные институции, которые предназначены для этого во всем мире”, — отмечает глава правительства.

Шмыгаль добавил, что “вопрос „Мотор Сичи“ — действительно сложный”. “Он лежит в разрезе не просто политики, а геополитики. Поэтому он будет решена в судебном порядке, поэтому нельзя сказать, что должно быть так или иначе, потому что это будет давление на суды”, — считает премьер.

Шмыгаль уточнил, что вопрос можно решить путем переговоров между государством, нынешним и потенциальным инвесторами. Премьер-министр добавил, что правительство пока не ведет международных переговоров о судьбе стратегического предприятия. Также Денис Шмыгаль выразил уверенность в том, что при любом развитии событий надо учитывать интересы трудового коллектива, сохранить предприятие и не потерять его технологий, критически важных для Украины.

Ранее 6 августа президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю правительства Денису Шмыгалю с письмом, в котором “призвал безотлагательно принять совместно с аппаратом Совета национальной безопасности и обороны, Службой безопасности Украины исчерпывающие меры по защите экономических интересов государства”. Впоследствии в СНБО ответили Зеленскому.

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