Зеленський закликав Шмигаля вжити заходів щодо захисту економічних інтересів держави: подробиці

“Президент Володимир Зеленський звернувся до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з листом, у якому закликав невідкладно вжити спільно з Апаратом Ради національної безпеки і оборони, Службою безпеки України вичерпних заходів щодо захисту економічних інтересів держави”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що необхідно забезпечити проведення всеосяжної оцінки стану діяльності об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, зокрема виявлення та усунення факторів, що блокують їхню роботу.

Також Зеленський наполягає на вжитті комплексних заходів з метою унеможливлення економічно необґрунтованого відчуження майна підприємств, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, та суб’єктів господарювання з корпоративними правами держави.

“Крім того, слід здійснити системну оцінку впливу на стан економічної безпеки держави приватизації або продажу корпоративних прав у статутному капіталі підприємств, що мають монопольне (домінуюче) становище на ринку товарів, науково-дослідних (науково-технічних) установ, а також підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, зокрема публічного акціонерного товариства “Мотор Січ”, — зазначається в повідомленні.

Наголошується, що про відповідні результати Прем’єр-міністр має проінформувати Президента особисто.

Нагадаємо, Зеленський закликав Шмигаля вирішити проблеми функціонування ринку електроенергії.