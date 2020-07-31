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Зеленський закликав Шмигаля вирішити проблеми функціонування ринку електроенергії

Зеленський закликав Шмигаля вирішити проблеми функціонування ринку електроенергії

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля розв'язати проблеми функціонування ринку електричної енергії в Україні, зокрема вжити заходів щодо забезпечення справедливих умов діяльності для всіх суб’єктів господарювання об’єднаної енергетичної системи України. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента, передає УНН.

"...Глава держави звернувся до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо вжиття вичерпних заходів для вирішення проблем функціонування ринку електричної енергії в Україні, зокрема забезпечення справедливих умов діяльності для всіх суб’єктів господарювання об’єднаної енергетичної системи України. Президент просить уряд системно проаналізувати стан виконання Закону України "Про ринок електричної енергії" всіма учасниками ринку та невідкладно підготувати пропозиції щодо його вдосконалення", - йдеться в повідомленні.

Як вказано, Зеленський тримає під особистим контролем питання забезпечення сталої та надійної роботи об’єднаної енергетичної системи України та доручив прем’єр-міністрові щотижня доповідати про результати виконання поставлених завдань, додали в ОП.

Раніше сьогодні Зеленський підписав закон про зниження "зеленого" тарифу, який Верховна Рада ухвалила 21 липня 2020 року.

Нагадаємо, в. о. міністра енергетики Ольга Буславець розповіла, як міністерство буде реалізовувати положення закону про вдосконалення умов підтримки "зеленої" енергетики. 

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