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Президент підписав закон про зниження "зеленого" тарифу

Президент підписав закон про зниження "зеленого" тарифу

Київ • УНН

 • 49342 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження "зеленого" тарифу. Про це у своєму Facebook написав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

"Президент підписав законопроект №3658, який закріплює ключові положення урядового меморандуму з виробниками "зеленої" енергетики", - пише Шмигаль.

Прем'єр нагадав, що закон дасть змогу зменшити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій — на 7,5%.

"На практиці це означатиме, що держава та всі українці заощадять майже 7 млрд грн щорічно", - пише він, додаючи, що закон сприятиме збалансуванню ринку електроенергії, захистить права інвесторів та дозволить уникнути підвищення тарифів на електроенергію для людей.

Зазначимо, що урядовий законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" (реєстр. № 3658), був підготовлений Міненерго. Його підтримали 228 народних депутатів, 21 липня.

Документ дозволяє вирішити найбільш нагальні економічні та технічні виклики у галузі відновлюваної енергетики України, інформують у Міністерстві.

Його положення реалізують домовленості уряду та інвесторів в галузі ВДЕ відповідно до меморандуму про порозуміння.

Прийняття законопроекту дозволить знизити "зелені" тарифи, скоротити обсяги уведення нової потужності СЕС в експлуатацію за "зеленим" тарифом, посилити відповідальність за створені небаланси та удосконалити аукціонну модель підтримки, зробивши її більш гнучкою, адаптивною та ефективною.

Реалізація закону дозволить знизити фінансове навантаження на споживачів більше, ніж на 6 млрд грн щорічно, або приблизно на 2 млрд євро за увесь строк дії зеленого тарифу, пролонгацію якого не передбачено.

Нагадаємо, очільниця Міненерго Ольга Буславець проінформувала про свої перші 100 днів роботи.

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