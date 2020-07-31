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Президент подписал закон о снижении "зеленого" тарифа

Президент подписал закон о снижении "зеленого" тарифа

Киев  •  УНН

 • 49331 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении "зеленого" тарифа. Об этом в своем Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Президент подписал законопроект №3658, который закрепляет ключевые положения правительственного меморандума с производителями "зеленой" энергетики", - пишет Шмыгаль.

Премьер напомнил, что закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%.

"На практике это означает, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно", - пишет он, добавляя, что закон будет способствовать сбалансированию рынка электроэнергии, защитит права инвесторов и позволит избежать повышения тарифов на электроэнергию для людей.

Отметим, что правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (реестр. № 3658), был подготовлен Минэнерго. Его поддержали 228 народных депутатов, 21 июля.

Документ позволяет решить самые насущные экономические и технические вызовы в области возобновляемой энергетики Украины, информируют в Министерстве.

Его положение реализуют договоренности правительства и инвесторов в области ВИЭ в соответствии с меморандумом о взаимопонимании.

Принятие законопроекта позволит снизить "зеленые" тарифы, сократить объемы ввода новой мощности СЭС в эксплуатацию по "зеленому" тарифу, усилить ответственность за созданные небалансы и усовершенствовать аукционную модель поддержки, сделав ее более гибкой, адаптивной и эффективной.

Реализация закона позволит снизить финансовую нагрузку на потребителей более чем на 6 млрд грн ежегодно, или примерно на 2 млрд евро за весь срок действия зеленого тарифа, пролонгация которого не предусмотрена.

Напомним, глава Минэнерго Ольга Буславец проинформировала о своих первых 100 днях работы.

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