Міненерго подякувало Президенту і ВР за зниження "зеленого" тарифу

ukru
19 березня, 18:42 • 102665 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 145884 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 121640 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 135869 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 139598 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 126477 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 176493 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125966 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125537 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124364 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 95462 перегляди
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 57979 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 124644 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 104536 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 68135 перегляди
Публікації
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 19001 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 115371 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 120154 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 112568 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 176494 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 84964 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 89883 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 115708 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 133021 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 131765 перегляди
Актуальне
Міненерго подякувало Президенту і ВР за зниження "зеленого" тарифу

Міненерго подякувало Президенту і ВР за зниження "зеленого" тарифу

Київ • УНН

 • 14651 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Сьогодні Верховна Рада прийняла в цілому як закон урядовий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" (реєстр. № 3658). Його підтримали 288 парламентарів, повідомили у Міненерго, передає УНН.

"Сьогодні було прийнято надзвичайно важливий закон, який допоможе врегулювати кризу, що виникла в сфері відновлюваної енергетики. Вдячна Президенту України, який визначив урядовий законопроект невідкладним, Прем’єр-міністру за активну участь та підтримку Міністерства у складних переговорах з інвесторами, народним депутатам, які в стислі терміни опрацювали та прийняли законопроєкт", – наголосила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Поданий Урядом законопроєкт № 3658 дозволяє вирішити найбільш нагальні економічні та технічні виклики в галузі відновлюваної енергетики України, інформують у Міністерстві.

Його положення реалізують домовленості Уряду та інвесторів в галузі ВДЕ відповідно до Меморандуму про порозуміння.
Прийняття законопроекту дозволить знизити "зелені" тарифи, скоротити обсяги уведення нової потужності СЕС в експлуатацію за "зеленим" тарифом, посилити відповідальність за створені небаланси та удосконалити аукціонну модель підтримки, зробивши її більш гнучкою, адаптивною та ефективною.

Реалізація закону дозволить знизити фінансове навантаження на споживачів більше, ніж на 6 млрд грн щорічно, або приблизно на 2 млрд євро за увесь строк дії зеленого тарифу, пролонгацію якого не передбачено.

У Міністерстві нагадують, що 10 червня уряд підписав Меморандум про порозуміння з асоціаціями, що представляють інтереси інвесторів у відновлювану енергетику. За результатами складних переговорів, що тривали більше шести місяців, Міністерству вдалося досягнути домовленості про зниження "зеленого" тарифу без додаткових зобов’язань зі сторони держави. Як зазначала Буславець, Меморандум враховує інтереси як держави, так інвесторів і споживачів.

Виконання умов Меморандуму дасть можливість зберегти за Україною інвестиційно привабливий імідж та статус держави, яка виконує свої зобов’язання перед інвесторами.

"Україна підтверджує наміри подальшого розвитку відновлюваних джерел енергії та переходу на чисту енергію, але у спосіб, прийнятний для нашої енергосистеми, національної економіки та споживачів", – наголошувала очільниця Міністерства.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32