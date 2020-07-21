Міненерго подякувало Президенту і ВР за зниження "зеленого" тарифу

"Сьогодні було прийнято надзвичайно важливий закон, який допоможе врегулювати кризу, що виникла в сфері відновлюваної енергетики. Вдячна Президенту України, який визначив урядовий законопроект невідкладним, Прем’єр-міністру за активну участь та підтримку Міністерства у складних переговорах з інвесторами, народним депутатам, які в стислі терміни опрацювали та прийняли законопроєкт", – наголосила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Поданий Урядом законопроєкт № 3658 дозволяє вирішити найбільш нагальні економічні та технічні виклики в галузі відновлюваної енергетики України, інформують у Міністерстві.

Його положення реалізують домовленості Уряду та інвесторів в галузі ВДЕ відповідно до Меморандуму про порозуміння.

Прийняття законопроекту дозволить знизити "зелені" тарифи, скоротити обсяги уведення нової потужності СЕС в експлуатацію за "зеленим" тарифом, посилити відповідальність за створені небаланси та удосконалити аукціонну модель підтримки, зробивши її більш гнучкою, адаптивною та ефективною.

Реалізація закону дозволить знизити фінансове навантаження на споживачів більше, ніж на 6 млрд грн щорічно, або приблизно на 2 млрд євро за увесь строк дії зеленого тарифу, пролонгацію якого не передбачено.

У Міністерстві нагадують, що 10 червня уряд підписав Меморандум про порозуміння з асоціаціями, що представляють інтереси інвесторів у відновлювану енергетику. За результатами складних переговорів, що тривали більше шести місяців, Міністерству вдалося досягнути домовленості про зниження "зеленого" тарифу без додаткових зобов’язань зі сторони держави. Як зазначала Буславець, Меморандум враховує інтереси як держави, так інвесторів і споживачів.

Виконання умов Меморандуму дасть можливість зберегти за Україною інвестиційно привабливий імідж та статус держави, яка виконує свої зобов’язання перед інвесторами.

"Україна підтверджує наміри подальшого розвитку відновлюваних джерел енергії та переходу на чисту енергію, але у спосіб, прийнятний для нашої енергосистеми, національної економіки та споживачів", – наголошувала очільниця Міністерства.