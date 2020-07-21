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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 110932 просмотра

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4 марта, 10:59 • 102150 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102600 просмотра

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Минэнерго поблагодарило Президента и ВР за снижение "зеленого" тарифа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июля. УНН. Сегодня Верховная Рада приняла в целом как закон правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (реестр. №3658). Его поддержали 288 парламентариев, сообщили в Минэнерго, передает УНН.

"Сегодня был принят очень важный закон, который поможет урегулировать кризис, возникший в сфере возобновляемой энергетики. Благодарна Президенту Украины, который определил правительственный законопроект неотложным, Премьер-министру за активное участие и поддержку Министерства в сложных переговорах с инвесторами, народным депутатам, которые в сжатые сроки разработали и приняли законопроект", - отметила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Представленный Правительством законопроект № 3658 позволяет решить самые насущные экономические и технические вызовы в области возобновляемой энергетики Украины, информируют в Министерстве.

Его положение реализуют договоренности правительства и инвесторов в области ВИЭ в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании. Принятие законопроекта позволит снизить "зеленые" тарифы, сократить объемы ввода новой мощности СЭС в эксплуатацию по "зеленому" тарифу, усилить ответственность за созданные небалансы и усовершенствовать аукционную модель поддержки, сделав ее более гибкой, адаптивной и эффективной.

Реализация закона позволит снизить финансовую нагрузку на потребителей более чем на 6 млрд грн ежегодно, или примерно на 2 млрд евро за весь срок действия зеленого тарифа, пролонгации которого не предусмотрено.

В Синистерстве напоминают, что 10 июня правительство подписало Меморандум о взаимопонимании с ассоциациями, представляющими интересы инвесторов в возобновляемую энергетику. По результатам сложных переговоров, продолжавшихся более шести месяцев, Министерству удалось достичь договоренности о снижении "зеленого" тарифа без дополнительных обязательств по стороны государства. Как отмечала Буславец, Меморандум учитывает интересы как государства, так инвесторов и потребителей.

Выполнение условий Меморандума позволит сохранить за Украиной инвестиционно привлекательный имидж и статус государства, которые выполняет свои обязательства перед инвесторами.

"Украина подтверждает намерения дальнейшего развития возобновляемых источников энергии и перехода на чистую энергию, но таким образом, приемлемым для нашей энергосистемы, национальной экономики и потребителей", - отмечала руководительница Министерства.

Украинские Национальные Новости

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