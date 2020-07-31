Міненерго озвучило перші кроки реалізації "зеленого" закону
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. В. о. міністра енергетики Ольга Буславець розповіла, як міністерство буде реалізовувати положення закону про вдосконалення умов підтримки "зеленої" енергетики, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМУ.
У міністерстві визначаються з обсягами річних квот підтримки "зеленої" енергетики, графіками організації аукціонів.
Паралельно готуються нормативно-правові акти, спрямовані на імплементацію положень закону.
"Для більш узгодженої та продуктивної роботи плануємо створити координаційну групу", – уточнила Буславець.
Крім того, міністерство має намір залучити до 300 млн євро кредитних коштів, на пільгових умовах. Зокрема для того, щоб покрити частину заборгованості ДП "Гарантований покупець" за "зеленим" тарифом.
Переговори з державними банками та міжнародними фінансовими інституціями щодо залучення кредиту тривають, каже Буславець.
Вона додала, що банки можуть дати такий кредит за умови фінансової стабілізації роботи учасників ринку електроенергії.
"Відповідне рішення для збалансування ринку має прийняти НКРЕКП", - поінформувала в. о. міністра.
Нагадаємо, очільниця Міненерго Ольга Буславець проінформувала про свої перші 100 днів роботи.