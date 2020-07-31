Минэнерго озвучило первые шаги реализации "зеленого" закона

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 37862 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102214 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107118 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134355 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110929 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131830 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102150 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102600 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104448 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102071 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минэнерго озвучило первые шаги реализации "зеленого" закона

Минэнерго озвучило первые шаги реализации "зеленого" закона

Киев  •  УНН

 • 11897 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. И. о. министра энергетики Ольга Буславец рассказала, как министерство будет реализовывать положения закона о совершенствовании условий поддержки "зеленой" энергетики, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

В министерстве определяются с объемами годовых квот поддержки "зеленой" энергетики, графиками организации аукционов.

Параллельно готовятся нормативно-правовые акты, направленные на имплементацию положений закона.

"Для более согласованной и продуктивной работы планируем создать координационную группу", - уточнила Буславец.

Кроме того, министерство намерено привлечь до 300 млн евро кредитных средств на льготных условиях. В частности для того, чтобы покрыть часть задолженности ГП "Гарантированный покупатель" по "зеленому" тарифу.

Переговоры с государственными банками и международными финансовыми институтами по привлечению кредита продолжаются, говорит Буславец.

Она добавила, что банки могут дать такой кредит при условии финансовой стабилизации работы участников рынка электроэнергии.

"Соответствующее решение для сбалансирования рынка должен принять НКРЭКУ", - сообщила в. о. министра.

Напомним, глава Минэнерго Ольга Буславец проинформировала о своих первых 100 дней работы.

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