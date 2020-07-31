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4 марта, 15:53 • 115662 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119934 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102911 просмотра

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Зеленский призвал Шмыгаля решить проблемы функционирования рынка электроэнергии

Зеленский призвал Шмыгаля решить проблемы функционирования рынка электроэнергии

Киев  •  УНН

 • 20825 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля решить проблемы функционирования рынка электрической энергии в Украине, в частности принять меры по обеспечению справедливых условий деятельности для всех субъектов хозяйствования объединенной энергетической системы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента, передает УНН.

"...Глава государства обратился к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю по принятию исчерпывающих мер для решения проблем функционирования рынка электрической энергии в Украине, в частности обеспечения справедливых условий деятельности для всех субъектов хозяйствования объединенной энергетической системы Украины. Президент просит правительство системно проанализировать состояние выполнения Закона Украины "О рынке электрической энергии" всеми участниками рынка и безотлагательно подготовить предложения по его совершенствованию", - говорится в сообщении.

Как указано, Зеленский держит под личным контролем вопрос обеспечения устойчивой и надежной работы объединенной энергетической системы Украины и поручил премьер-министру еженедельно докладывать о результатах выполнения поставленных задач, добавили в ОП.

Ранее сегодня Зеленский подписал закон о снижении "зеленого" тарифа, который Верховная Рада приняла 21 июля 2020 года.

Напомним, в. о. министра энергетики Ольга Буславец рассказала, как министерство будет реализовывать положения закона о совершенствовании условий поддержки "зеленой" энергетики.

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