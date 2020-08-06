Зеленский призвал Шмыгаля принять меры по защите экономических интересов государства: подробности

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 94634 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103934 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129754 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109058 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129279 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101723 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102454 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104277 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102002 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101523 просмотра

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Зеленский призвал Шмыгаля принять меры по защите экономических интересов государства: подробности

Зеленский призвал Шмыгаля принять меры по защите экономических интересов государства: подробности

Киев  •  УНН

 • 15723 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля принять безотлагательные меры по защите экономических интересов государства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Президент Владимир Зеленский обратился к Премьер-министру Денису Шмыгалю с письмом, в котором призвал безотлагательно принять совместно с Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны, Службой безопасности Украины исчерпывающие меры по защите экономических интересов государства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что необходимо обеспечить проведение всеобъемлющей оценки состояния деятельности объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в том числе выявление и устранение факторов, блокирующих их работу.

Также Зеленский настаивает на принятии комплексных мер с целью исключения экономически необоснованного отчуждения имущества предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и субъектов хозяйствования с корпоративными правами государства.

"Кроме того, следует осуществить системную оценку влияния на состояние экономической безопасности государства приватизации или продажи корпоративных прав в уставном капитале предприятий, имеющих монопольное (доминирующее) положение на рынке товаров, научно-исследовательских (научно-технических) учреждений, а также предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в частности публичного акционерного общества "Мотор Сич", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что о соответствующих результатах Премьер-министр должен проинформировать Президента лично.

Напомним, Зеленский призвал Шмыгаля решить проблемы функционирования рынка электроэнергии.

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