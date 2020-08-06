У РНБО відповіли Зеленському щодо захисту економічних інтересів і ситуації навколо "Мотор Січі"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Апаратом РНБО України вживаються вичерпні заходи щодо збереження пріоритетності національних інтересів держави в питанні розвитку стратегічних підприємств і унеможливлення передачі в незаконний спосіб іншій державі українських оборонних технологій. Так Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував інформацію щодо ситуації, яка склалась навколо діяльності компанії ПАТ "Мотор Січ", передає УНН із посиланням на пресслужбу РНБО.
Як відзначили у РНБО, ПАТ “Мотор Січ” — підприємство стратегічного значення. Технології та розробки українських вчених в галузі авіабудування становлять невід’ємне інтелектуальне надбання України.
“Апаратом РНБО України за дорученням Президента України Володимира Зеленського вживаються вичерпні заходи щодо збереження пріоритетності національних інтересів держави в питанні розвитку стратегічних підприємств і унеможливлення передачі в незаконний спосіб іншій державі українських оборонних технологій”, — зазначив Данілов.
За його словами, стратегічним пріоритетом державної політики щодо ПАТ “Мотор Січ” є розвиток підприємства, як базового для виконання державного оборонного замовлення у виробництві сучасних двигунів, у тому числі для новітніх розробок українських крилатих ракет.
Данілов нагадав, що з метою забезпечення національних інтересів у сфері авіадвигунобудування було прийнято відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України № 58 “Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави у сфері авіадвигунобудування”, яким визначені конкретні завдання Кабінету Міністрів України та іншим державним органам, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський закликав Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля вжити невідкладних заходів щодо захисту економічних інтересів держави.