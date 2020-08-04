Ярославський разом з китайськими інвесторами з Skyrizon займеться авіабудівним заводом "Мотор Cіч"

В офіційному повідомленні, зокрема, зазначається, що DCH має багатий досвід відновлення та модернізації промислових підприємств, що наочно демонструє стабільне функціонування Харківського тракторного заводу, Дніпровського металургійного заводу, Криворізького рудника "Суха Балка". Силами DCH був побудований і ефективно адмініструється сучасний аеропорт в Харкові, в даний час DCH бере участь в проекті будівництва нового аеропорту в Дніпрі в якості приватного інвестора аеровокзального комплексу.

ПАТ "Мотор Січ" - один з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. З 2016 року підприємство придбали китайські інвестори, пов'язані зі Skyrizon, і інвестували в розвиток виробництва понад 100 млн дол. Згодом йшлося про передачу 25% акцій "Мотор Січ" держконцерну "Укроборонпром". Однак червні поточного року радник гендиректора "Укроборонпрому" Руслан Корж повідомив, що "сьогодні ця пропозиція вже неактуальна. Вона втратила силу ще в минулому році".

Олександр Ярославський входить в ТОР-10 українських бізнесменів згідно з рейтингом Forbes-2020. Інвестиційний портфель належної йому групи DCH (www.dch.ua) включає активи таких секторів, як фінанси, промисловість, транспорт, девелопмент та ін. Розвитком Харківського тракторного заводу DCH Ярославського займається з 2016 року, в даний час відновлено тракторне виробництво, на базі ХТЗ Створено бізнес-парк високих технологій "Екополіс ХТЗ" (1 млрд дол. інвестицій до 2033 року).

Міжнародний аеропорт "Харків" побудований в рамках підготовки міста до Євро-2012, інвестиції Ярославського як генерального інвестора і координатора становили 107,2 млн дол., аеропорт увійшов до переліку аеропортів Європи, що найбільш динамічно розвиваються. Інвестиції Олександра Ярославського в розвиток гірничо-металургійного дивізіону DCH (Дніпровський металургійний завод (Петрівка), "Суха Балка") заплановані в розмірі 300 млн дол., ведеться системна модернізація виробництва. Будівництво нового аеропорту в Дніпрі реалізується у форматі приватно-державного партнерства, DCH Ярославського відповідає за термінали аеропорту, відповідний проект вже був представлений інвестором.