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Ярославский вместе с китайскими инвесторами из Skyrizon займется авиастроительным заводом “Мотор Cіч”

Ярославский вместе с китайскими инвесторами из Skyrizon займется авиастроительным заводом “Мотор Cіч”

Киев  •  УНН

 • 13759 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Сегодня представители группы DCH Александра Ярославского достигли договоренности с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Обе стороны будут вести всестороннее сотрудничество, совместно осуществляя деятельность по развитию украинского авиастроения и, в частности, запорожского ПАО “Мотор Cіч”. Об этом сообщает официальный сайт DCH, передает УНН.

В официальном сообщении, в частности, отмечается, что DCH имеет богатый опыт восстановления и модернизации промышленных предприятий, что наглядно демонстрирует стабильное функционирование Харьковского тракторного завода, Днепровского металлургического завода, криворожского рудника “Сухая Балка”. Силами DCH был построен и эффективно администрируется современный аэропорт в Харькове, в настоящее время DCH принимает участие в проекте строительства нового аэропорта в Днепре в качестве частного инвестора аэровокзального комплекса.

ПАО “Мотор Сич” — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. В 2016 г. предприятие приобрели китайские инвесторы, связанные со Skyrizon, и инвестировали в развитие производства более 100 млн долл. Впоследствии шла речь о передаче 25 % акций “Мотор Сич” госконцерну “Укроборонпром”. Однако июне текущего года советник гендиректора “Укроборонпрома” Руслан Корж сообщил, что “сегодня это предложение уже неактуально. Оно потеряло силу еще в прошлом году”. 

Александр Ярославский входит в ТОР-10 украинских бизнесменов согласно рейтингу Forbes-2020. Инвестиционный портфель принадлежащей ему группы DCH (www.dch.ua) включает активы таких секторов, как финансы, промышленность, транспорт, девелопмент и др. Развитием Харьковского тракторного завода DCH Ярославского занимается с 2016 г., в настоящее время восстановлено тракторное производство, на базе ХТЗ cоздается бизнес-парк высоких технологий “Экополис ХТЗ” (1 млрд долл. инвестиций до 2033 г.).

Международный аэропорт “Харьков” построен в рамках подготовки города к Евро-2012, инвестиции Ярославского как генерального инвестора и координатора составили 107,2 млн долл., аэропорт вошел в число наиболее динамично развивающихся аэропортов Европы. Инвестиции Александра Ярославского в развитие горно-металлургического дивизиона DCH (Днепровский металлургический завод (Петровка), "Сухая Балка) запланированы в размере 300 млн долл., ведется системная модернизация производства. Строительства нового аэропорта в Днепре реализуется в формате частно-государственного партнерства, DCH Ярославского отвечает за терминалы аэропорта, соответствующий проект уже был представлен инвестором.

Украинские Национальные Новости

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