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Китайські інвестори "Мотор Січі" офіційно поінформували фондовий ринок про співпрацю з DCH Ярославського

Китайські інвестори "Мотор Січі" офіційно поінформували фондовий ринок про співпрацю з DCH Ярославського

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Китайські інвестори, представлені в Україні компанією Skyrizon, оприлюднили офіційну інформацію про співпрацю з групою DCH Олександра Ярославського по АТ "Мотор Січ" на сайті Шанхайської біржі, передає УНН.

У повідомленні Ради директорів йдеться, що компанії Xinwei і Skyrizon продовжують процес злиття і реорганізації активів, розпочатий в 2017 році. Нагадаємо, що цей процес пов'язаний з наміром сконцентрувати акції українського авіабудівного АТ "Мотор Січ" на компанії Skyrizon, і в міру реалізації зіткнувся з перешкодами у вигляді заборонного рішення Антимонопольного комітету України і арешту акцій "Мотор Січі" в судового порядку з ініціативи СБУ.

Попередній раунд реорганізаційних активностей припускав подачу в АМКУ спільної заявки Skyrizon і державного концерну "Укроборонпром". Однак керівництво концерну публічно назвало угоду неактуальною, а термін відповідних домовленостей закінчився ще в кінці 2019 року.

"У зв'язку зі змінами, що відбулися в основі ділового співробітництва між Skyrizon і ДК "Укроборонпром", Skyrizon провела переговори щодо співпраці в галузі авіаційних двигунів з групою DCH (Україна) і дійшла згоди. 4 серпня 2020 року Skyrizon відкликала з Антимонопольного комітету заяву, яку вона раніше подавала спільно з ДК "Укроборонпром"; 4 серпня 2020 року дочірня Skyrizon і DCH спільно подали нову заяву в Антимонопольний комітет України", - йдеться в повідомленні на сайті Шанхайської біржі.

Китайська сторона також підкреслює в своєму оголошенні, що "DCH - одна з важливих промислово-фінансових груп України, яка об'єднує металургійну, гірничодобувну, машинобудівну, інфраструктурну, фінансову та інші галузі. Вона володіє Дніпровським металургійним заводом, гірничорудною компанією, Харківським тракторним заводом, харківським міжнародним аеропортом, страховою компанією "ІНГО", банком "Кредит Дніпро" і іншими великими підприємствами. Місія DCH Group - максимальне підвищення глобальної конкурентоспроможності української економіки. Підвищуючи ефективність компанії в різних галузях і реалізуючи великі соціально значущі економічні проекти, вона створює умови для збільшення іноземних інвестицій в Україну".

Як сказано в цьому повідомленні, Skyrizon сподівається, що співпраця з DCH "підштовхне до швидкого отримання схвалення АМКУ і буде сприяти якнайшвидшому завершенню великої реструктуризації внутрішніх активів".

Раніше за заявою Xinwei торги акціями цієї компанії на Шанхайській біржі тимчасово припинялися, проте в липні 2019 року вони були відновлені. З цього моменту Xinwei щомісяця інформує фондовий ринок про хід процесу реорганізації, виконуючи свої зобов'язання щодо поетапного розкриття інформації для захисту прав інвесторів.

Як відомо, група DCH Олександра Ярославського (топ-10 рейтингу Forbes Ukraine) володіє портфелем активів в індустріальному секторі і має досвід виведення великих промислових підприємств з кризи, викликаної неправомірними судовими та іншими регуляторними рішеннями. До складу поточних інвестицій DCH входить Міжнародний аеропорт "Харків" і проект будівництва нового аеропорту в Дніпрі, що обумовлює інтерес групи до авіаційної галузі.

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