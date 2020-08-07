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Ярославский призвал защитить законность и спасти "Мотор Сич" - официальное заявление

Ярославский призвал защитить законность и спасти "Мотор Сич" - официальное заявление

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Украина должна прекратить препятствовать законным акционерам компании "Мотор Сич" распоряжаться своей собственностью. В противном случае китайские инвесторы могут обратиться в международный арбитраж для защиты инвестиций, что станет исключительно неприятным фактом для украинской инвестиционной привлекательности, а также может стать причиной охлаждения отношений нашей страны с ее крупнейшим торговым партнером. Об этом идет речь в официальном заявлении известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, опубликованном на сайте DCH, по поводу действия украинских властей в отношении зарубежных инвесторов компании "Мотор Сич", передает УНН.

"Группа DCH готова использовать свой опыт и знания, чтобы "Мотор Cіч" развивалась и работала на благо Украины. Мы гарантируем сохранение и развитие существующей производственной базы предприятия, технологий, рабочих мест, прав интеллектуальной собственности. И сделаем все, чтобы обеспечить уверенность в будущем для коллектива предприятия и защиту интересов народа Украины. Это исключительно важно, потому что на сегодняшний день у предприятия фактически нет собственника, показатели деятельности неуклонно ухудшаются, и необходимы неотложные антикризисные меры, чтобы не допустить его окончательного уничтожения", — заявил Ярославский.

Владелец DCH напоминает, что процесс давления на китайских акционеров "Мотор Січ", который сейчас пытаются реанимировать силовики и представители АМКУ, длится уже несколько лет. Его искусственность, подтасовка фактов, политическая подоплека очевидны всем.

"Если бы, помимо коррупционных намерений чиновников были какие-то объективные обстоятельства, не сомневайтесь, прошлая власть довела бы это процесс до конца – то есть до международного скандала, — сказано в заявлении украинского бизнесмена об очередном прецеденте государственного рейдерства. — За три года, прошедшие с момента ареста акций "Мотор Січ" уже давно можно было во всем разобраться и рассудить или по справедливости, или по беспределу. Но на откровенный произвол никто не рискнул — слишком грубо попирается закон, когда законную покупку акций частного акционерного общества бизнесменами у бизнесмена пытаются назвать преступлением. Негативная международная оценка действий по отношению к инвесторам не нужна ни одной стране и ни одной прагматично мыслящей власти".

Как отметил президент и владелец группы DCH, процессы наблюдающиеся вокруг "Мотор Cіч" не могут не вызывать обеспокоенность: накануне, после того как китайские инвесторы предприятия обнародовали информацию о совместной с DCH заявке в АМКУ в рамках обязательного раскрытия информации на Шанхайской бирже, прокуратура дополнительно наложила арест на акции и доквалифицировала формулировку обвинения до "государственной измены". Параллельно оказывается силовое давление на сотрудников АМКУ с целью воспрепятствовать реализации договоренностей группы DCH с китайскими партнерами, и в целом помешать им — законным акционерам предприятия — распоряжаться своей собственностью, своими корпоративными правами.

"Разумеется, правоохранительные органы должны следить за соблюдением законности. Но возникает вопрос: кто конкретно в этой ситуации государственный изменник? Тот, кто хочет возродить умирающее предприятие, сохранить рабочие места для 25 тысяч граждан Украины и статус нашей страны как авиационной державы? Или те, кто не дают законопослушным инвесторам это сделать? Для любого здравомыслящего человека и патриота ответ звучит однозначно", — подчеркивает президент DCH в своем заявлении.

Ярославский добавил, что все спорные вопросы в данной ситуации могут быть урегулированы в правовом поле с соблюдением норм украинского и международного права, но "отдельные чиновники продолжают оказывать давление на бизнес, нарушать права иностранных инвесторов и попирать законность как основополагающий принцип демократии".

Как говорится в заявлении, политически мотивированные неправомерные решения правоохранительных и регуляторных органов Украины сейчас очень напоминают все, с чем Ярославский и его DCH столкнулись в 2016 г. — тогда группа занялась запуском ХТЗ после его необоснованной остановки прошлой властью под тем же предлогом "госизмены". С тех пор все обвинения сняты, завод работает и выпускает продукцию, на его основе создает высокотехнологический бизнес-парк.

Ярославский заявил, что готов использовать свой опыт и знания, чтобы "Мотор Cіч" развивалась и работала на благо Украины. А любые попытки заставить инвесторов с кем-либо договариваться он считает неприемлемыми и заслуживающими отдельного рассмотрения в рамках антикоррупционного законодательства: "Мы открыты к честному публичному диалогу в правовом поле, власть и бизнес имеют один общий интерес — благополучие Украины", — подчеркнул Ярославский.

В своем заявлении он обращает внимание, что партнеры DCH — частные китайские инвесторы — вложили деньги в частное же украинское предприятие, намереваясь его модернизировать и обеспечить важные для Украины поставки продукции на внутренний рынок КНР. Если украинское правительство будет продолжать препятствовать законной реализации их прав и интересов, последствия могут быть исключительно неблагоприятными для нашей страны: "Предположительно, включая подачу китайской стороной многомиллионных исков в международные суды и существенное охлаждение двусторонних отношений с Китаем как главным торговым партнером Украины", — предупреждает Ярославский о возможных последствиях развития событий вокруг "Мотор Сич" в нынешнем русле.

"Хочу поблагодарить Президента Украины Владимира Александровича Зеленского за внимание к АО "Мотор Січ", являющемуся фундаментом украинского авиастроения. И от имени DCH и наших китайских партнеров прошу господина Президента вмешаться в ситуацию. Надеюсь, что благодаря политической воле власти будет принято государственническое решение, которое сохранит "Мотор Cіч" для Украины и будет соответствовать национальным интересам нашего государства", — подытожил президент DCH Ярославский.

Ранее сообщалось, что DCH Ярославского подписала соглашение с компанией из Китая Skyrizon о совместном развитии авиапредприятия Мотор Сич.

Накануне китайская компания Beijing Xinwei Technology Group в рамках раскрытия существенной информации о своей деятельности сообщила на Шанхайской фондовой бирже, что ее "дочка" Beijing Skyrizon и украинская группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского вместе с ее аффилированными компаниями подали 4 августа новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций Мотор Сич.

В свою очередь президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать ситуацию о продаже контрольного пакета акций "Мотор Сич" в числе других подобных предприятий, и дать оценку последствиям этой сделки для экономических интересов Украины. "Государство не может вмешиваться в продажу пакетов акций одним инвесторам, другим, покупку этих акций кем угодно. И здесь на самом деле вопрос в плоскости третейских, судебных споров. Когда решение должны принимать не политики, а беспристрастные институции, которые предназначены для этого во всем мире", - сказал глава правительства.

Украинские Национальные Новости

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