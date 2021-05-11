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Японія вивчає план скидування води з АЕС "Фукусіма" на відстані 1 км від берега

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Енергетична корпорація Tokyo Electric Power, яка володіє аварійною АЕС “Фукусіма-1”, розробляє план скидання накопиченої там очищеної від більшості радіоактивних речовин води через прокладені по дну океану труби. Сам злив при такому варіанті буде проходити на відстані приблизно 1 км від узбережжя, повідомила у вівторок газета Sankei з посиланням на джерела в компанії, передає УНН.

Японія вивчає план скидування води з АЕС "Фукусіма" на відстані 1 км від берега

Деталі

Одночасно, за їхніми даними, вивчається варіант і зі зливом води безпосередньо у атомній станції, яка розташована в префектурі Фукусіма на північно-східному узбережжі головного японського острова Хонсю. Прокладці труб в разі прийняття першого плану повинні передувати пробні бурові роботи з санкції влади та місцевих риболовецьких кооперативів.

Контекст

Уряд Японії 13 квітня офіційно дозволив злити в океан значний обсяг води з аварійної АЕС “Фукусіма-1”, яка, як стверджується, в цілому очищена від радіоактивних речовин. Процес підготовки до скидання займе приблизно два роки. За цей час передбачається підготувати і перевірити додаткове обладнання, провести відповідні роботи. Як повідомили ЗМІ в міністерстві економіки, торгівлі і промисловості країни, яке відає проблемами атомних станцій, зміст тритію в воді, яку передбачається через два роки почати скидати в океан з цистерн на території АЕС “Фукусіма-1”, буде в 40 разів нижче безпечного рівня, встановленого чинними в Японії нормами.

На даний момент в сталевих баках на території АЕС “Фукусіма-1” накопичилося понад 1,25 млн тонн води, очищеної, як повідомляється, від більшості небезпечних радіоактивних речовин. Однак вона містить в собі ізотопи тритію, який звідти витягти технічно не вдається.

МАГАТЕ підтримала рішення Японії скинути воду з АЕС Фукусіма в океан.

Дане рішення японського уряду, яке він обіцяв донести своїм партнерам і іншим державам, викликало вкрай негативну реакцію у найближчих до Японії країн — Китаю і Республіки Корея.

Пізніше уПекіні запропонували японцям “випити води з АЕС Фукусіма, якщо вона безпечна”.

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