Японія вирішила скинути воду з АЕС Фукусіма: з різкою реакцією проти виступили Китай та Південна Корея

Реакція Пекіна

Китайська влада “вкрай незадоволена” рішенням Японії про скидання очищеної від радіоактивних частинок води з аварійної АЕС “Фукусіма-1” в океан. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС КНР.

“Подібні дії свідчать про крайню безвідповідальність, вони завдають серйозної шкоди здоров’ю і ставлять під загрозу безпеку населення сусідніх держав”, — підкреслюється в ній.

Як наголошується в заяві, такі односторонні дії японської сторони “можуть привести до зараження радіацією вод Тихого океану і привести до генетичних порушень”.

“Китай має намір обговорити це тривожне запитання з міжнародним співтовариством і може зробити ряд контрзаходів”, — йдеться в ньому.

Реакція Сеула

Уряд Республіки Корея висловлює глибокий жаль з приводу рішення японської влади скинути в океан забруднену воду з аварійної АЕС “Фукусіма-1”. Про це заявив у вівторок на прес-конференції в Сеулі начальник управління координації державної політики країни Ку Юн Чхоль.

Він додав, що південнокорейський уряд вживе всіх необхідних заходів для захисту населення країни від наслідків цього кроку Токіо. “Народ Республіки Корея протестує проти рішення японської влади. У свою чергу уряд зажадає від Японії вжити заходів для забезпечення безпеки наших громадян та запобігання шкоди морській екосистемі”, — підкреслив Ку Юн Чхоль.

Начальник управління також зазначив, що Сеул доведе до відома про свою стурбованість Міжнародне агентство з атомної енергії і попросить міжнародну спільноту дати об’єктивну оцінку діям Токіо. Крім того, Республіка Корея посилить перевірки на предмет радіаційної безпеки імпортних продуктів харчування.

Позиція Токіо

При цьому уряд Японії заявив, що буде домагатися розуміння з боку сусідніх країн щодо майбутнього скидання в океан води з аварійної АЕС “Фукусіма-1”.

“Надзвичайно важливо домогтися розуміння з боку сусідніх країн, включаючи Китай і Південну Корею”, — сказав він. Генсек кабінету стверджував, що з ядерних об’єктів КНР, Південної Кореї і Тайваню також в океан зливається технічна вода з вмістом тритію. “Якогось впливу на навколишнє середовище від цього не помічено”, — підкреслив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Кацунобу Като.

Контекст

Уряд Японії у вівторок офіційно дозволив скинути в океан значний масив води з аварійної АЕС “Фукусіма-1”, яка, як стверджується, в цілому очищена від радіоактивних речовин. Процес підготовки до зливу займе приблизно два роки. За цей час передбачається підготувати і перевірити додаткове обладнання, провести відповідні роботи.

У сталевих баках на території АЕС “Фукусіма-1” накопичилося понад 1 млн 250 тис. тонн води, очищеної, як повідомляється, від більшості небезпечних радіоактивних речовин. Однак вона містить в собі ізотопи тритію, який звідти витягти технічно не вдається. В Японії стверджують, що під час скидання в океан концентрація цієї речовини буде відповідати нормі, встановленої Всесвітньою організацією охорони здоров’я для питної води.