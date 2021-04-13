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Японія вирішила спустити в океан воду з АЕС Фукусіма

Японія вирішила спустити в океан воду з АЕС Фукусіма

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Японський уряд вирішив злити очищену радіоактивну воду, що накопичується на атомній електростанції "Фукусіма", де сталася аварія, в океан. Заявляють, що це не загрожує безпеці ні людей, ні довкіллю. Про це пише УНН з посиланням на Kyodo.

Деталі

Вода, що закачується у зруйновані реактори на заводі у Фукусімі, щоб охолодити розтоплене паливо, змішане з дощовими та підземними водами, які також були забруднені, обробляється за допомогою вдосконаленої системи переробки рідини (ALPS).

У процесі видаляється більшість радіоактивних матеріалів, включаючи стронцій та цезій, але залишається тритій, який при низькій концентрації становить невеликий ризик для здоров’я людини.

Згідно з урядовим планом, тритій буде розбавлений до 1500 беккерелів на літр, що становить 40% концентрації, дозволеної за японськими стандартами безпеки, і одну сьому вказівки Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо питної води.  МАГАТЕ підтримало цей крок, генеральний директор Рафаель Гроссі заявив, що він є науково обґрунтованим і відповідає стандартній практиці в атомній галузі у всьому світі.

Нагадаємо

Аварія на АЕС “Фукусіма-1” сталася в березні 2011 року, коли в результаті удару цунамі на станції вийшли з ладу системи енергопостачання і охолодження. В результаті в трьох енергоблоках сталося розплавлення палива, яке пропекло захисні корпуси реакторів. Для охолодження в них безперервно закачують воду, яка виливається через проломи в установках, заповнює підземні поверхи енергоблоків, дренажну систему, а також змішується з ґрунтовими водами і потрапляє в технічний порт АЕС.

Фахівці TEPCO постійно відкачують цю воду і поміщають в спеціальні сталеві сховища, встановлені на території АЕС. Однак простір для цих баків стрімко скорочується, через що піднялося питання про можливість скинути цю очищену воду в океан. Сусіди Японії по регіону, зокрема Південна Корея, неодноразово висловлювали заклопотаність у зв’язку з планами японської сторони скинути цю воду в океан, вважаючи такий крок небезпечним для навколишнього середовища.

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