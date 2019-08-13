Південна Корея вимагає від Японії повідомити, чи не скидає вона воду з АЕС "Фукусіма" у її напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Сеул має намір вимагати від Токіо надати плани по зливу очищеної води з атомної електростанції “Фукусіма-1”. Про це у вівторок заявив представник МЗС Республіки Корея Кім Ін Чхоль на брифінгу, пише УНН з посиланням на агентство Yonhap.
“Безпека і здоров’я наших громадян є головним пріоритетом уряду. У зв’язку з цим ми плануємо запросити у Японії розкрити плани з утилізації відходів”, — цитує агентство Yonhap слова Кім Ін Чхоль. За його словами, південнокорейська влада звертається з подібною вимогою з серпня минулого року. Однак, як підкреслюють в південнокорейському МЗС, в Токіо відповіли лише тим, що остаточний “план по скиданню води знаходиться на розгляді, про дату його початку повідомлять міжнародному співтовариству в міру готовності”.
Кім Ін Чхоль також підкреслив, що “Сеул готовий винести питання про злив води з АЕС на обговорення країн регіону, які потенційно може торкнутися ця проблема”.
На даний момент японські влада вивчає питання про те, що робити з постійно наростаючим обсягом очищеної води на АЕС “Фукусіма-1”. Розглядається, зокрема, варіант з частковим скиданням її в океан після ретельної перевірки на безпеку.
Як стало відомо раніше, в Японії почали витягати паливні стрижні з третього реактора АЕС “Фукусіма-1”.