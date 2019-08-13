Южная Корея требует от Японии сообщить, не сбрасывает ли она воду с АЭС "Фукусима" в ее направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Сеул намерен требовать от Токио предоставить планы по сливу очищенной воды с атомной электростанции “Фукусима-1”. Об этом во вторник заявил представитель МИД Республики Корея Ким Ин Чхоль на брифинге, пишет УНН со ссылкой на агентство Yonhap.
“Безопасность и здоровье наших граждан являются главным приоритетом правительства. В связи с этим мы планируем запросить у Японии раскрыть планы по утилизации отходов”, — цитирует агентство Yonhap слова Ким Ин Чхоля. По его словам, южнокорейские власти обращаются с подобным требованием с августа прошлого года. Однако, как подчеркивают в южнокорейском МИД, в Токио ответили лишь тем, что окончательный “план по сбросу воды находится на рассмотрении, о дате его начала сообщат международному сообществу по мере готовности”.
Ким Ин Чхоль также подчеркнул, что “Сеул готов вынести вопрос о сливе воды с АЭС на обсуждение стран региона, которые потенциально может затронуть эта проблема”.
На данный момент японские власти изучают вопрос о том, что делать с постоянно нарастающим объемом очищенной воды на АЭС “Фукусима-1”. Рассматривается, в частности, вариант с частичным сбросом ее в океан после тщательной проверки на безопасность.
Как стало известно ранее, в Японии начали вытаскивать топливные стержни из третьего реактора АЭС “Фукусима-1”.