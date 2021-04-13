Япония решила спустить в океан воду с АЭС Фукусима

Детали

Вода, закачивается в разрушенные реакторы на заводе в Фукусиме, чтобы охладить растопленное топливо, смешанное с дождевыми и подземными водами, которые также были загрязнены, обрабатывается с помощью усовершенствованной системы переработки жидкости (ALPS).

В процессе удаляется большинство радиоактивных материалов, включая стронций и цезий, но остается тритий, который при низкой концентрации составляет небольшой риск для здоровья человека.

Согласно правительственному плану, тритий будет разбавлен до 1500 беккерелей на литр, что составляет 40% концентрации, разрешенной по японским стандартам безопасности, и одну седьмую указания Всемирной организации здравоохранения по питьевой воды. МАГАТЭ поддержало этот шаг, генеральный директор Рафаэль Гроссе заявил, что он является научно обоснованным и соответствует стандартной практике в атомной отрасли во всем мире.

Напомним

Авария на АЭС “Фукусима-1” произошла в марте 2011 года , когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Для охлаждения в них непрерывно закачивают воду, которая выливается через бреши в установках, заполняет подземные этажи энергоблоков, дренажную систему, а также смешивается с грунтовыми водами и попадает в технический порт АЭС.

Специалисты TEPCO постоянно откачивают эту воду и помещают в специальные стальные хранилища, установленные на территории АЭС. Однако пространство для этих баков стремительно сокращается, из-за чего встал вопрос о возможности сбросить эту очищенную воду в океан. Соседи Японии по региону, в частности Южная Корея , неоднократно выражали озабоченность в связи с планами японской стороны сбросить эту воду в океан, считая такой шаг опасным для окружающей среды.